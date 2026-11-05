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Сбербанк профинансировал одного из дистрибьюторов электроники на 4 млрд рублей

Московский банк Сбербанка заключил кредитно-депозитную сделку с VVP Group на сумму 4 млрд руб. Финансирование под залог китайских юаней позволит компании пополнить оборотный капитал, повысить гибкость в управлении закупками и создать финансовую основу для запуска новых направлений бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

VVP Group — один из российских дистрибьюторов мобильной электроники и цифровой техники. Компания сотрудничает более чем со 100 производителями, ежегодно расширяя портфель. На сегодняшний день в ее ассортименте — компьютерная техника, мультимедиа, смартфоны, LED-экраны, ТВ и видео, программное обеспечение, промышленная робототехника и другие технологические решения.

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Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня скорость принятия решений и гибкость финансовых инструментов становятся важным конкурентным преимуществом бизнеса. Мы рады сотрудничать с компаниями, которые обеспечивают рынок современной техникой и технологиями. Для нас важно предложить решение, которое учитывает особенности международных расчетов и помогает клиенту уверенно развивать бизнес даже в быстро меняющихся условиях».

Вероника Кораблева, заместитель генерального директора VVP Group по финансам, вице-президент: «Сделка со «Сбером» подтверждает высокий уровень надежности VVP Group как партнера и является важным шагом в реализации стратегии развития компании. Привлеченное финансирование позволит нам повысить гибкость в управлении оборотным капиталом, расширить возможности для закупок и создать дополнительные условия для дальнейшего роста бизнеса. Мы ориентированы на долгосрочное развитие, последовательно расширяем сотрудничество с производителями и ассортимент технологических решений, а также инвестируем внимание и ресурсы в перспективные направления, включая биометрию и робототехнику. Привлеченные средства станут дополнительной финансовой основой для реализации наших стратегических планов, освоения новых рыночных возможностей и укрепления позиций VVP Group».

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