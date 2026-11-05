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«Релэкс» получила лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Релэкс» сообщила о получении лицензии ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации (СЗКИ).

Лицензия подтверждает право компании разрабатывать программные и технические средства защиты информации в рамках регулируемой деятельности. Для продукта «СУБД Линтер Сокол» это создаёт легальную основу для разработки и является обязательным условием для запуска процедуры сертификации продукта в ФСТЭК.

В компании отмечают, что лицензия сама по себе не заменяет сертификацию конкретного продукта. Для легального применения в защищённых информационных системах, включая государственные информационные системы (ГИС), продукт должен пройти сертификацию в ФСТЭК. Наличие лицензии у разработчика необходимо для начала этой процедуры.

Кроме того, требование о наличии лицензии ФСТЭК у разработчика часто указывается в тендерах государственных структур, операторов критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также крупных компаний в энергетике, транспорте и здравоохранении. Поэтому получение лицензии позволяет «Релэкс» участвовать в таких закупках и соответствовать формальным требованиям заказчиков.

Для получения и сохранения лицензии компания должна подтверждать наличие необходимых ресурсов, компетенций и выстроенных процессов безопасной разработки ПО. Регулятор оценивает не только документы, но и практическую организацию разработки: анализ кода, контроль зависимостей, фаззинг, динамические испытания, порядок работы с уязвимостями. Это формирует дополнительные требования к зрелости процессов разработки и напрямую влияет на качество и безопасность продукта.

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«Лицензия ФСТЭК — это инструмент стратегического развития. Она не только снимает юридические барьеры для работы с госсектором, но и подталкивает компанию к технологической зрелости. Для «СУБД Линтер Сокол» это означает создание базы для вывода на рынок по-настоящему безопасного, конкурентоспособного и полностью импортонезависимого решения, готового к эксплуатации на самых ответственных объектах страны», – отметила заместитель генерального директора по развитию компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Получение лицензии ФСТЭК является для компании «Релэкс» важным этапом развития направления защищённых решений. Для «СУБД Линтер Сокол» это создаёт базу для дальнейшей сертификации продукта и вывода его в сегменты, где применение средств защиты информации регулируется государственными требованиями.

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