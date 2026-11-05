Предприятия и сотрудники смогут зарабатывать на аккумуляторах электромобилей, простаивающих на рабочих парковках

Исследователи «Сколтеха» — института группы ВЭБ.РФ — разработали оптимизационную модель, которая помогает предприятиям сравнивать стратегии использования собственной солнечной генерации и электромобилей сотрудников для снижения затрат на электроэнергию. Подход, рассмотренный на примере Москвы, учитывает правила расчета платежей за электроэнергию для промышленных потребителей, выбор режимов работы и готовность водителей участвовать в энергообмене с предприятием, позволяя бизнесу оценить варианты внедрения соответствующих технологий до вложения средств. Исследование опубликовано в журнале Applied Energy. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Доля возобновляемых источников в мировой энергетике продолжает расти. Россия также планирует наращивать мощности возобновляемой энергетики до 2035 г. По отраслевым прогнозам, инвестиции в сектор к этому сроку превысят 1,3 трлн руб. Однако найти достаточно земли для размещения солнечных и ветровых электростанций становится всё сложнее. Ситуацию усугубляет необходимость модернизации инфраструктуры там, где существующие линии электропередачи не способны передать дополнительную выработку.

Частью решения может стать генерация электроэнергии рядом с потребителем: она сокращает потребность в передаче на большие расстояния и позволяет использовать существующие здания и уже освоенные территории. Заводы — перспективные площадки: на крышах и прилегающих территориях промышленных объектов достаточно места для генерации, а высокое потребление позволяет использовать выработанную энергию на месте.

Предприятиям, которые рассматривают такой путь, нужно понять, как собрать в экономически целесообразный проект все доступные ресурсы. Среди них — электромобили сотрудников, которые в течение рабочего дня стоят без дела на парковке. Технология vehicle-to-grid делает энергопотребление предприятия более гибким за счет доступа к аккумуляторам электромобилей. Для этого используются двунаправленные зарядные устройства, которые способны как заряжать аккумулятор, так и получать от него электроэнергию. Однако, в отличие от стационарных накопителей, автомобили приезжают и уезжают, а их владельцам к концу рабочего дня нужен достаточный заряд для запланированных поездок; кроме того, они могут вовсе отказаться от участия.

Предприятие может ограничиться управлением временем зарядки, а может также забирать из аккумуляторов электроэнергию — с согласия владельцев автомобилей. Каждый вариант предполагает свои эксплуатационные решения и свои финансовые последствия. Если добавить солнечную генерацию, картина ещё больше усложняется. На российском рынке, который рассматривали исследователи, промышленные потребители платят за электроэнергию по почасовым ценам, а за мощность — с учётом потребления в пиковые часы. Поэтому солнечная генерация и гибкое управление зарядкой могут сокращать разные составляющие счёта за электроэнергию.

Научная группа выявила нехватку долгосрочных инвестиционных оценок, которые учитывали бы солнечную генерацию, схему vehicle-to-grid на рабочих парковках, добровольное участие водителей и российские правила расчета платежей. Предложенная модель связывает поведение водителей с тарифами на зарядку, компенсацией за отдаваемую электроэнергию и уровнем заряда аккумуляторов. Таким образом, доступная гибкость зависит от предлагаемых стимулов: не любой подключённый к сети автомобиль автоматически считается доступным.

Исследователи сравнили на 10-летнем горизонте шесть сценариев энергоснабжения: питание только от внешней сети, установка солнечных батарей, использование vehicle-to-grid, солнечная генерация с управляемой зарядкой и солнечные батареи плюс vehicle-to-grid — как при фиксированном участии водителей, так и с учётом их поведения. При заданных параметрах парка электромобилей и солнечной инфраструктуры модель совместно оптимизировала графики работы, тарифы на зарядку и компенсацию водителям с учётом ограничений аккумуляторов и подключения, после чего оценивала финансовую отдачу.

В зависимости от сценария проявлялись разные экономические возможности. Солнечная генерация сокращала закупки электроэнергии, а согласованная зарядка и разрядка автомобилей создавала в рассмотренных условиях дополнительную ценность. Управляемая зарядка приносила выгоду без разрядки аккумуляторов, тогда как двунаправленная работа обеспечивала дополнительную гибкость. Учёт поведения водителей давал более сдержанные финансовые оценки, чем предположение, что участие принимает каждый технически доступный автомобиль. Что касается эффективности вложенного капитала, по расчетам, решения на основе vehicle-to-grid без солнечной генерации окупаются быстрее, чем те же решения в сочетании с солнечными батареями, но именно комбинированный вариант даёт наибольший финансовый результат на длинной дистанции.

«Один и тот же аккумулятор можно использовать и для поездок владельца электромобиля, и для обеспечения гибкости энергоснабжения предприятия. При координации работы солнечных батарей, зарядки и разрядки электромобилей мы учитываем в модели готовность водителей участвовать. Соответственно, предприятия могут сравнить разные режимы работы и оценить, оправдывает ли дополнительная гибкость необходимые инвестиции», — сказал первый автор исследования Ахмед Эльтвам, аспирант «Сколтеха» по программе «Инженерные системы».

«Систематическая оценка экономической целесообразности проектов может стимулировать рост инвестиций в солнечную генерацию на предприятиях и в решения vehicle-to-grid на рабочих парковках. Предприятия смогут снизить затраты на электроэнергию, а сотрудники — получить плату за гибкость энергопотребления, которую обеспечивают их электромобили. В более широком масштабе внедрение таких решений с учётом потребностей электросетей может способствовать достижению национальных целей развития возобновляемой энергетики и позволить в некоторых случаях избежать дорогостоящей модернизации сетей», — сказала руководитель исследования, доцент Центра энергетических наук и технологий «Сколтеха» Марина Долматова.

Результаты получены с помощью моделирования на основе расчетных данных о рынке и режимах работы. Предположения об участии водителей основаны на опубликованных исследованиях, а не на опросе сотрудников. Хотя модель рассматривалась на примере Москвы, ее можно адаптировать к местным ценам на электроэнергию, правилам расчета платежей, потреблению, погоде и доступности автомобилей. Финансовый результат зависит от этих условий, включая совпадение режима работы с часами расчета платы за мощность. Приоритет дальнейшей работы — проверка и калибровка модели по фактическим данным о зарядке электромобилей, поведении пользователей и работе системы на предприятии.