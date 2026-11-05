Подтверждена совместимость Pragmatic Tools Migrator 3.2 с «Ред Адм» 2.1

Компании Pragmatic Tools и «Ред софт» подтвердили технологическую совместимость Pragmatic Tools Migrator 3.2 и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм» 2.1. По результатам совместных испытаний решения получили сертификат, подтверждающий корректность их функционирования и возможность совместного использования в составе единой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Pragmatic Tools.

Pragmatic Tools Migrator предназначен для автоматизации миграции доменной инфраструктуры и переноса данных каталогов на отечественные программные платформы. Решение позволяет выполнять поэтапный перенос объектов каталога, синхронизировать изменения и управлять процессом миграции, снижая объем ручных операций.

В новой версии 3.2 реализована двусторонняя синхронизация данных, включая пароли пользователей. Это особенно важно при поэтапной миграции на «Ред Адм». Изменения передаются между исходным и целевым каталогами в обоих направлениях, позволяя пользователям работать с единым паролем без перерывов на время перехода. Организации могут постепенно переводить инфраструктуру на отечественную платформу, сохраняя непрерывность рабочих процессов.

«При переходе на отечественные решения для управления ИТ-инфраструктурой заказчикам важно не только обеспечить перенос данных, но и быть уверенными в совместимости используемых продуктов. Совместные испытания с «Ред софт» подтвердили корректную работу Pragmatic Tools Migrator 3.2 и «Ред Адм» 2.1 в единой ИТ-инфраструктуре. Мы регулярно проводим тестирование совместимости нашего решения с отечественными программными продуктами, чтобы заказчики могли планировать и реализовывать проекты миграции с минимальными технологическими рисками», – сказал сооснователь Pragmatic Tools Андрей Арефьев.

«Ред Адм» – российская система централизованного управления ИТ-инфраструктурой, предназначенная для администрирования доменной среды, пользователей, групп и других объектов корпоративной инфраструктуры.

Подтверждение технологической совместимости расширяет возможности применения Pragmatic Tools Migrator в проектах импортозамещения корпоративной ИТ-инфраструктуры. Организации, переходящие на «Ред Адм», могут использовать специализированный инструмент для поэтапного переноса объектов домена и синхронизации изменений между исходной и целевой инфраструктурой. Такой подход позволяет проводить миграцию последовательно, сохраняя контроль над ее этапами и снижая необходимость ручного переноса данных.

Испытания проводились в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве между компаниями. Специалисты Pragmatic Tools и «Ред софт» выполнили комплекс мероприятий по проверке совместимости программных продуктов.