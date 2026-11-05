Поднять «зелёный флаг»: зумеры оказались самым экологически осознанным цифровым поколением

«Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне разных возрастов оценивают влияние цифрового мира на окружающую среду

Для поколения зумеров цифровые технологии — неотъемлемая часть повседневной жизни. Так, согласно опросу «Лаборатории Касперского», более половины российских респондентов в возрасте от 18 до 28 лет (54%) уверенно чувствуют себя в онлайн-пространстве. При этом именно молодёжь чаще других задумывается об экологической стороне цифрового мира: от ресурсов на производство устройств до инфраструктуры для хранения и обработки растущих объёмов данных.

Чем младше, тем «зеленее». Молодёжь чаще других обращает внимание на то, как цифровизация сказывается на природе. 15% российских зумеров обеспокоены влиянием технологий на окружающую среду. В то же время среди миллениалов, поколения X и бумеров эта доля держится в пределах 3–7%.

Запрос на экологичные технологии. Молодые люди не просто замечают проблему, но и интересуются способами её решения. Так, с концепцией «зелёных» дата-центров (энергоэффективных центров обработки данных) знакомы почти 15% зумеров — больше, чем среди миллениалов (8%), бумеров (6%) и поколения X (3%). При этом 7% зумеров называют направление перспективным, тогда как среди опрошенных других возрастов так считают 0-4%.

«Результаты исследования показывают: поколение, которое выросло в окружении цифровых технологий, чаще других задумывается об их влиянии на природу. Это вовсе не значит, что зумеры в одиночку переведут индустрию на более экологичные рельсы: менять её к лучшему мы можем только общими усилиями. Но их настрой вдохновляет и со временем будет становиться всё более весомым фактором для рынка. Для технологической отрасли это напоминание о том, что инновации стоит оценивать не только с точки зрения производительности и безопасности, но и с позиции эффективного использования ресурсов и управления жизненным циклом устройств», — отметила Мария Лосюкова, руководитель проектов устойчивого развития в «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» уделяет внимание устойчивому развитию: компания сокращает расход упаковочных материалов, углеродного следа, работает над сокращением образования отходов и поддерживает другие экологичные практики. Так, доля продаж решений компании в электронном формате выросла до 48%, и поэтапно снижается выпуск коробочных версий и расход материалов на них. А технику, которая отслужила свой срок, компания отправляет на экологичную переработку: за два года утилизировали 420 кг оборудования.

Снизить собственный цифровой след может каждый пользователь. Эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

Пользуйтесь техникой экологично. Старайтесь реже менять смартфоны и ноутбуки, а отслужившие устройства не выбрасывайте с обычным мусором — сдавайте их в пункты приёма электронных отходов на переработку. Перед утилизацией удалите все личные данные и выйдите из учётных записей.

Защищайте устройства от киберугроз. Вредоносные программы, в том числе скрытые майнеры, незаметно нагружают устройство, впустую тратят энергию и ускоряют износ техники. Справиться с ними помогает надёжное защитное решение, например, Kaspersky Premium: его эффективность подтверждается независимыми тестами.

Удаляйте ненужные файлы. Лишние копии, старые загрузки и давно заброшенные аккаунты занимают память и замедляют работу устройства. Регулярно наводите цифровой порядок и отписывайтесь от рассылок, которые не читаете.

Выбирайте решения осознанно. При выборе сервисов и устройств обращайте внимание на то, как их создатели относятся к экологии и что делают для снижения воздействия на природу.