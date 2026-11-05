Платформа «Телфин» интегрирована с системой Tavroo для управления работой команд и коммуникациями

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с командой разработчиков «Таврида Роботикс» завершили работы по интеграции АТС «Телфин.Офис» с системой Tavroo. Комплексное решение обеспечивает прозрачность всех бизнес-процессов, позволяя компаниям управлять коммуникациями, финансами, производством и сотрудниками в рамках единой информационной структуры. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

В результате интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с российской платформой Tavroo, охватывающей процессы продаж, финансов, складского учета, закупок, производства и проектного менеджмента, голосовые коммуникации становятся неотъемлемой частью единого рабочего пространства центральной системы управления предприятия. Теперь звонки автоматически попадают в ERP и связываются с контактами, лидами и сделками.

При входящем вызове мгновенно отображается карточка клиента у назначенного сотрудника, что позволяет оперативно принимать обращения и повышает качество клиентского сервиса. Автоматизация процессов включает в себя быстрый поиск контактов и возможность постановки задач на обработку пропущенных вызовов, обеспечивая плавный переход от телефонного разговора к управлению сделкой.

Объединенная платформа предоставляет пользователям сервисов «Телфин» и Tavroo аналитику коммуникаций, позволяя отслеживать статистику звонков, время ожидания, длительность разговоров, конверсию в создание заказа или успешное завершение сделок. Полученные данные могут быть выгружены в форматах Excel и CSV для дальнейшего детального изучения.

«Проект реализован с учетом требований российского законодательства, при этом все данные хранятся на серверах на территории РФ в соответствии с законом № 152-ФЗ «О персональных данных». Наша команда обеспечивает полный цикл сопровождения и внедрения интеграции, включая развертывание системы, индивидуальную настройку под бизнес-процессы заказчика, обучение персонала и разработку специализированных сервисов», — сказал Кирилл Зубцов, генеральный директор компании «Таврида Роботикс».



