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«Перспективный мониторинг»: в октябре в Сеть утекло 202 млн записей из госсектора

В октябре 2026 г. эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») зафиксировали 13 инцидентов, затронувших коммерческие организации, интернет-магазины, мессенджеры, медицинскую и туристическую сферы, финансовый и государственный секторы. Об этом CNews сообщил представитель «Перспективного мониторинга».

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил более 361 млн записей, которые включают персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи.

Наибольшее количество записей в октябре утекло из государственного сектора — 202 млн. Это больше, чем в апреле, когда была зафиксирована крупнейшая утечка в этой сфере, составившая 159 млн записей.

«Значительный массив данных, ранее находившийся в ограниченном доступе, был опубликован на общедоступных ресурсах теневого сегмента сети интернет и в Telegram-каналах. При этом количество опубликованных записей не следует отождествлять с числом уникальных пользователей или масштабом нового инцидента. Несмотря на то, что в этой утечке нет контактной информации, подобные массивы представляют интерес для злоумышленников с точки зрения последующего сопоставления с другими базами данных. Обогащение сведений из различных источников позволяет формировать более подробные цифровые профили пользователей, которые в дальнейшем могут применяться при подготовке целевых атак», — сказал Николай Галкин, начальник отдела исследования киберугроз «Перспективного мониторинга».

На втором месте по количеству утекших данных находится туризм — из этой отрасли утекло 126 млн записей после крупного инцидента у туроператора.

Остальные пострадавшие сферы: мессенджеры — 15 млн записей; финансовый сектор — 11,7 млн записей; интернет-магазины и платформы — 3 млн записей; медицина — 2,55 млн записей; коммерческий сектор — 27 тыс. записей.

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