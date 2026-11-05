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Около 400 тыс. обращений получил MCP-сервер «ВсеИнструменты.ру» для подбора товаров

MCP-сервер для поиска и сравнения товаров через совместимые LLM-модели запущен онлайн-гипермаркетом для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру». Компания рассматривает проект как развитие нового канала продаж в e-commerce и подготовку инфраструктуры под него. В дальнейшем планируется добавить формирование корзины и оценить конверсию таких подборок в заказы. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру».

При подборе товаров покупателю приходится переводить свою задачу в список конкретных позиций, а затем искать и сравнивать их. Нейросети уже помогает составлять такие списки по открытым источникам, однако точность, скорость и достоверность рекомендаций зависит от доступной им информации. MCP-сервер «ВсеИнструменты.ру» (Model Context Protocol — протокол, позволяющий LLM-моделям обрабатывать данные и инструменты внешних систем) дает нейросетям прямой доступ к каталогу из 2 млн товарных единиц и инструкции по работе с ним, которые компания может дополнять для удобства и релевантности поиска.

MCP-сервер онлайн-гипермаркета уже получил порядка 400 тыс. обращений. С помощью него частные покупатели и корпоративные заказчики «ВсеИнструменты.ру» через нейросеть подбирают и сравнивают товары под конкретную задачу с учетом бюджета и требований. Например, пользователь может попросить нейросеть составить предварительный список оборудования и расходных материалов для открытия автомойки или ремонта квартиры в рамках определенной суммы.

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MCP-сервер разработан внутренней командой, для которой дальнейшим направлением развития проекта может стать подбор товаров по готовой смете. Компания планирует тестировать этот сценарий с B2B-клиентами. Он позволит проверить, насколько ИИ-агенты применимы в работе с большими перечнями позиций и требованиями к закупкам. Отдельно «ВсеИнструменты.ру» прорабатывают синхронизацию MCP-сервера с личным кабинетом и возможность заказывать товары напрямую через ИИ-агента. Востребованность и коммерческую эффективность онлайн-гипермаркет намерен оценить по мере развития проекта.

«Доля интернет-покупателей, использующих ИИ, в среднесрочной перспективе может вырасти до 74%, по прогнозу “РБК Исследования рынков” и “Яндекс”. Мы ожидаем, что нейросети станут более востребованной точкой входа в онлайн-покупки, и уже готовим инфраструктуру для этого канала продаж в B2C- и B2B-сегментах», — сказал Кирилл Россохин, директор информационных технологий «ВсеИнструменты.ру».

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