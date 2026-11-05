Okdesk помогает Punkt E масштабировать сервисную поддержку сети из более чем 2300 зарядных станций

Российский рынок электрозарядной инфраструктуры продолжает развиваться. По данным платформы 2Chargers, в I квартале 2026 г. количество публичных зарядных станций в России достигло 9,9 тыс. единиц. По оценке «Автостата», к июлю парк электромобилей и подключаемых гибридов вырос до 231,4 тыс. единиц. На фоне расширения рынка повышается значение оперативного устранения неисправностей и планового обслуживания оборудования.

Сеть зарядных станций для электромобилей Punkt E использует Okdesk для управления сервисными обращениями, координации выездных инженеров и подрядчиков, а также автоматизации регламентных работ. В начале 2026 г. сеть насчитывала 706 станций, сейчас — более 2300 в 67 регионах России. Количество зарегистрированных обращений за этот период выросло в 3,4 раза. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

Расширение сети более чем втрое потребовало от Punkt E масштабировать сервисную поддержку и регламентное обслуживание. Okdesk позволяет компании централизованно регистрировать обращения, координировать работу инженеров и подрядчиков и автоматизировать плановые проверки оборудования, сохраняя единый подход к обслуживанию зарядных станций в 67 регионах России.

Сервисная поддержка организована по трехуровневой модели: первая линия принимает обращения пользователей, вторая классифицирует и диагностирует проблемы, третья выполняет технические работы. Все участники используют Okdesk как единую систему для регистрации инцидентов и координации работ. Инженеры через мобильное приложение получают задачи, прикладывают фотографии, фиксируют результаты и взаимодействуют с коллегами в карточке заявки.

Для регистрации обращений Punkt E использует горячую линию и чат в мобильном приложении. Плановое обслуживание также автоматизировано: повторяющиеся заявки с чек-листами создаются и назначаются ответственным инженерам автоматически.

Регламентные проверки охватывают не только техническое состояние оборудования, но и внешний вид станций: специалисты оценивают чистоту экранов, состояние коннекторов и читаемость информации для пользователей. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы до поступления обращений.