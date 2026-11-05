Разделы

Бизнес Кадры
|

Новым генеральным директором группы «Эмпериум» назначен Евгений Шишенин

Евгений Шишенин, генеральный директор Sitronics KT, назначен на должность генерального директора группы «Эмпериум», управляющей судостроительными верфями, и будет совмещать руководство обеими компаниями. Кадровое решение обеспечит углубление синергии между разработчиком решений для судоходства и производителем электросудов в периметре Sitronics Group (входит в АФК «Система»). Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

Под руководством Евгения Шишенина будет выстроена более плотная кооперация между разработчиком и судостроительной группой, что должно способствовать эффективному развитию предприятий и переходу к производству полного цикла электрических и автономных судов, а также гражданских безэкипажных катеров различного назначения.

Евгений Шишенин обладает успешным опытом руководства предприятиями в сфере, связанной с судостроением. За его плечами 20-летний опыт работы в компаниях «Транзас», «Кронштадт» и Sitronics KT – от руководителя по развитию до генерального директора.

«Обе компании обладают уникальными компетенциями, большим практическим опытом и репутацией как на рынке технологий для судоходства, так и для морской отрасли в целом. Эта кооперация позволит ускорить реализацию разрабатываемых проектов, усилит интеграцию и синергию для укрепления позиций на российском рынке инновационного судостроения», – сказал председатель совета директоров ГК «Эмпериум» Андрей Бубнов.

Среди совместно разрабатываемых компаниями судов – электрические автономные и полуавтономные паромы, безэкипажные маломерные суда различного назначения, которые объединяют технологии автономного судовождения Sitronics KT с компетенциями «Эмпериума» в области проектирования и строительства.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Сегодня судостроительная группа «Эмпериум» специализируется на проектировании и серийном производстве пассажирских электросудов и плавучих причалов. Верфи группы расположены в Отрадном Ленинградской области и в Перми.

Sitronics KT создает ИТ-решения и оборудования для морской отрасли, а также специализируется на разработке и производстве в направлении геоинформационных систем и учебно-тренажерных средств для подготовки специалистов по управлению различными типами техники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Активы МТС. Инфографика CNews

Приговоренный в России к 8 годам экс-совладелец производителя редкоземов для электроники попросил политического убежища за границей

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

«Крестный отец» ИИ грозит в ближайший год глобальным сбоем, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. «Лучше бы нам вообще его не создавать»

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще