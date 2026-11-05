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Новосибирцы стали активными пользователями инвестиционных сервисов

МТС проанализировала объем пополнений инвестиционного сервиса «МТС Накопления» в российских регионах. По итогам девяти месяцев 2026 г. аналитики зафиксировали увеличение накоплений в сервисе в семь раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На 115 тыс. счетов в «МТС Накоплениях» россияне хранят до 28 млрд руб. Активнее всего накопления используют жители Москвы и крупных регионов, в том числе Новосибирской области.

Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, на которых приходится чуть более половины от общего объема пополнений в «МТС Накоплениях». Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%), Башкортостан, Свердловская область (по 2%), Татарстан (1,5%), Новосибирская и Ростовская области (по 1,3%), Самарская и Нижегородская области (по 1,2%). Меньше других регионов пользователи инвестировали через сервис в Чечне, Ингушетии и Ненецком АО.

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