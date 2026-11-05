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Нижегородская область вошла в число наиболее активных пользователей инвестиционного сервиса МТС

МТС проанализировала объем пополнений инвестиционного сервиса «МТС Накопления» в Нижегородской области и других российских регионах. По итогам девять месяцев 2026 г., аналитики зафиксировали увеличение накоплений в сервисе в семь раз. На 115 тыс. счетов в «МТС Накоплениях» россияне хранят до 28 млрд руб. Активнее всего накопления используют жители Москвы и крупных регионов, в том числе и Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно сервисом пользуются жители Москвы, на которых приходится чуть более половины от общего объема пополнений в «МТС Накоплениях». Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%), Башкортостан, Свердловская область (по 2%), Татарстан (1,5%), Новосибирская и Ростовская области (по 1,3%), Самарская и Нижегородская области (по 1,2%). Меньше других регионов пользователи инвестировали через сервис в Чечне, Ингушетии и Ненецком АО.

«У абонентов любого мобильного оператора появился простой способ инвестировать средства через мобильное приложение Мой МТС. Ключевыми преимуществами сервиса «МТС Накопления» является его надежность, удобство и высокая доходность. Сервис продолжает набирать популярность среди пользователей, в том числе тех, кто не является абонентами МТС», — отметил руководитель сервиса «МТС Накопления» Игорь Грабуча.

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