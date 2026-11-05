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На Ямале число сложных схем телефонного мошенничества выросло в 4 раза

МТС с помощью инструмента цифровой безопасности изучила число и характер нежелательных звонков абонентам в Ямало-Ненецком автономном округе с начала года. Общее число таких вызовов сокращается, при этом число многоступенчатых схем выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

С января по сентябрь сервис «Защитник» зафиксировал почти 6 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Ямала – это на 30% меньше, чем годом ранее. Все они были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов.

На фоне общего сокращения числа попыток дозвониться до ямальцев преступники стали чаще использовать многоступенчатые схемы обмана. Количество случаев, в которых мошенники делали более двух звонков потенциальной жертве, выросло в 4 раза. Чаще всего мошенники пытались применять сложные схемы обмана в июле, августе и сентябре. Одному абоненту они безуспешно набирали почти 13 тыс. раз – это стало региональным рекордом по количеству атак на одного человека. Все вызовы были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов.

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Самыми распространенными многоступенчатыми схемами злоумышленников стали звонки от якобы представителей банков. Также среди сценариев-лидеров оказались уловки от для ямальцев с рекламными предложениями, звонками по задолженности.

«Схемы обмана становятся все более изощренными и многоэтапными. Телефонные мошенники разыгрывают целые спектакли, манипулируя чувством тревоги. В такие моменты важно не принимать поспешных решений. Главное правило в такой ситуации — взять паузу, прекратить разговор и самостоятельно перепроверить информацию. Помните, что ни в коем случае нельзя передавать коды из SMS, пароли или личные данные третьим лицам. Сегодня цифровая безопасность требует комплексного подхода, поэтому мы рекомендуем использовать современные ИИ-сервисы, которые способны распознавать и блокировать угрозы еще до того, как абонент ответит на звонок», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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