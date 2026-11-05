Modus BI 3.17: SQL-редактор со структурой источника, автоматизация доступа через LDAP и перенос отчетов через Git

Компания Modus (ООО «БиАй Про»), разработчик программного обеспечения для бизнес-аналитики и управления данными, объявила о выходе релиза 3.17 платформы Modus BI. Обновление упрощает повседневную работу аналитиков и администраторов: структура источника данных теперь доступна прямо в SQL-редакторе, права пользователей назначаются автоматически на основе групп корпоративного каталога, а перенос отчетов между тестовым и рабочим контурами можно выстроить через Git. Об этом CNews сообщили представители Modus.

Меньше переключений в работе с SQL

Для произвольных наборов данных появился расширенный режим SQL-редактора. В нем отображаются таблицы и представления выбранного источника, их поля и типы данных, нужные объекты можно искать и перетаскивать в запрос. Автодополнение подсказывает названия таблиц и представлений с указанием схем БД, а справа доступна панель с распространенными функциями и операторами. Запрос можно проверить, не выходя из режима. Раньше для просмотра структуры источника аналитику приходилось обращаться к сторонним инструментам.

Автоматизация доступа и безопасность

Аутентификация через LDAP теперь создает учетные записи при первом входе в Modus BI, синхронизирует роли и профили доступа по группам корпоративного каталога (например, Active Directory) и обновляет данные профиля: ФИО, подразделение, должность и email. В настройках провайдеров аутентификации для каждой группы доступа можно назначить роль — «Администратор», «Аналитик» или «Пользователь», она автоматически применяется ко всем пользователям группы. Провайдер SAML научился заполнять фамилию, имя и отчество, если ФИО приходит одной строкой в атрибуте «Display Name».

Перенос отчетов между контурами

Выпущена бета-версия сервиса Migration Service. Он переносит отчеты, наборы данных и связанные объекты между порталами Modus BI, например из тестового контура в рабочий, хранит и версионирует объекты в Git-репозитории, проверяет зависимости и выполняет предварительную проверку переноса. Сервис устанавливается отдельно по желанию заказчика и доступен в открытом бета-тестировании.

Новые визуализации и обновленный движок данных

В каталоге появились три визуализации-плагина: «Диаграмма распределения» (Distribution Plot), «Диаграмма размаха» (Box Plot) и «Воронка» (Funnel Chart). В «Древовидной карте» элементы можно объединять в группу «Другое», чтобы сократить число ячеек.

Кроме того, в версии 3.17 по умолчанию используется новый механизм автоматического формирования запросов к источникам данных с учетом настроек визуализаций и фильтров. Он доступен в режиме бета-тестирования, и в панели администрирования можно вернуться к прежнему механизму.

Релиз включает также доработки раздела «Наборы данных», где произвольные, простые и составные наборы теперь собраны в одном месте, обновление каталога визуальных компонентов и исправления ошибок. Ранее созданные отчеты продолжают работать без перенастройки.

«В версии 3.17 мы сделали три вещи, которые напрямую влияют на скорость работы с данными. Аналитик видит структуру источника в SQL-редакторе и не отвлекается на сторонние инструменты. Администратор получает пользователей и роли из корпоративного каталога — без ручного труда. А перенос отчетов между тестовым и рабочим контурами теперь можно вести через Migration Service с проверкой зависимостей. Для заказчиков это ускорение разработки отчетности и снижение операционной нагрузки на команды сопровождения», — сказал Роман Чернышов, владелец продукта Modus BI.