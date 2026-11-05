Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» усилил связь на юге Северной Осетии

«МегаФон» расширил цифровой ландшафт в Ирафском районе республики. Изменения уже почувствовали более 3800 жителей сел Лескен, Махческ, Сурх-Дигора. Cпециалисты усилили покрытие, чтобы обеспечить соединение даже в отдаленных поселениях Дигорского ущелья. Теперь средняя скорость загрузки данных здесь достигает 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Техническая служба компании модернизировала базовые станции не только вокруг жилых домов и социальных объектов, но и в районе Национального парка «Алания».

В рамках обновления инфраструктуры оператор использовал на объектах связи, расположенных в селах, дополнительно средние и высокие диапазоны частот LTE. Работы позволили расширить площадь покрытия сети четвертого поколения, улучшить качество голосовой связи.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мобильная связь кардинально меняет качество жизни и привычки людей: открываются новые возможности для удаленной работы и обучения, использования онлайн-медицины и оперативного получения госуслуг. Мы видим это на примере телеком-объектов в небольших населенных пунктах, когда жители начинают более активно пользоваться связью после запуска новых и модернизации существующих базовых станций», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью 2026 г. туристический поток в Дигорское ущелье увеличился на 12%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают из Москвы и области, Ставрополья и Краснодарского края.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В 2028 г. российский ИТ-рынок может вернуться к интенсивному росту

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

Смартфоны россиян будут массово блокировать. Под угрозой тысячи «серых» аппаратов. Кого это коснется?

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще