«МегаФон» подключил крупные аэропорты к сети 5G

Аэропорты Внуково в Москве и Кольцово в Екатеринбурге стали первыми авиаузлами в стране, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения. Так, во Внуково технические возможности новой сети позволяют достигать скорости мобильного интернета до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

При развертывании 5G в обоих аэропортах специалисты «МегаФона» учитывали особенности расположения пассажирской и служебной инфраструктуры. В Кольцово сеть нового поколения охватывает территорию аэровокзального комплекса, включая зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. Во Внуково покрытие включает в себя транспортную и техническую инфраструктуру аэропорта, в том числе подъездные пути, парковки и территорию ангаров.

«Мы поэтапно расширяем 5G-покрытие там, где особенно востребован мобильный интернет. Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов. Благодаря точному планированию и настройке оборудования технический потенциал сети, например, во Внуково позволяет обеспечить скорость мобильного интернета до 1 Гбит/с. Это позволит пассажирам и сотрудникам аэропортов с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, оставаясь на связи с близкими», — отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Востребованность мобильного интернета в аэропортах подтверждает аналитика больших данных «МегаФона». Помимо свердловчан, Кольцово чаще всего пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Башкирии и Забайкальского края. С начала осени 2026 г. абоненты оператора использовали здесь объем трафика, сопоставимый с просмотром более 16 млн коротких видео.

География гостей Внуково охватывает разные регионы России и зарубежные страны. Летом 2026 г. среди иностранных посетителей аэропорта чаще всего встречались жители Турции, Белоруссии и Франции. В первую десятку также вошли туристы из Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Китая, США, Армении и Казахстана. Среди россиян Внуково чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Сургута, Самары и Калуги. При этом больше всего мобильного трафика в расчете на одного абонента использовали гости из Дальнего Востока: Читы, Благовещенска и Владивостока.

В 2025 г. Кольцово и Внуково суммарно обслужили около 24,8 млн пассажиров. Екатеринбургский аэропорт принимает и отправляет рейсы более чем по 100 направлениям, а маршрутная сеть московской авиагавани насчитывает свыше 250 направлений.

«МегаФон» запустил сеть 5G 11 сентября 2026 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и десятке других крупных городов. Оператор продолжает еженедельно расширять покрытие 5G, увеличивая количество базовых станций нового стандарта. Подключиться к сети могут абоненты с совместимыми смартфонами, а для владельцев устройств без поддержки нового поколения связи предусмотрена опция Мега5G, которая пользоваться интернетом на скорости 5G даже там, где эта сеть пока недоступна.