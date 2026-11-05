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«Корус Консалтинг» вдвое ускорил разбор откликов кандидатов

«Корус Консалтинг», российскаях ИТ-компания, перестроила процесс подбора персонала в условиях растущего потока откликов. По итогам, которые команда зафиксировала в сентябре 2026 г., первичный разбор откликов ускорился примерно в два раза, индекс вежливости на hh.ru сохранился на уровене 90-95%, а вакансии стали закрываться примерно на пять дней быстрее. Об этом CNews сообщили представители платформы для проведения собеседований и подбора персонала «Джун».

Подбором в «Корус Консалтинг» занимаются более 10 специалистов, одновременно в работе почти 40 вакансий. На четыре из них приходит по 1-1,5 тыс. откликов в месяц, еще на десять — около 300, на 25 — порядка 100. Итого: от 10 до 12 тыс. откликов ежемесячно. Команде «Корус Консалтинг» важно не терять талантливых кандидатов и поддерживать качество коммуникации с соискателями, но большой объем откликов не всегда позволял вовремя вернуться к соискателю с обратной связью.

Одним из инструментов, который помогает команде справляться с таким потоком, стала ИИ-платформа для разбора откликов и холодного поиска «Джун». С помощью платформы разбирают отклики, поступающие примерно на 30% вакансий — в основном это ИТ-позиции, на которые приходится большая часть найма. «Корус Консалтинг» работает с платформой больше года, участвовала в ее тестовых запусках и продолжает использовать. Параллельно компания обучала рекрутеров и оптимизировала подходы к поиску кандидатов. «Основная сложность была даже не в работе в самом инструменте, а в том, чтобы в условиях высокой загрузки выделить время на обучение и тестирование», — сказал Андрей Жарин, руководитель группы подбора персонала в «Корус Консалтинг».

На изучение резюме вручную рекрутеру нужна в среднем минута, с ИИ-платформой — около 30 секунд. По расчету компании, на вакансии с 1,5 тыс. откликов в месяц (75 в день при 20 рабочих днях) это освобождает около трех часов в неделю и 13 ч в месяц: 25 ч ручного разбора против 12,5. В «Корус Консалтинг» уточняют, что пример расчетный — реальная экономия зависит от вакансии, сложности профиля и качества входящего потока.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Возможности рекрутера при ручном разборе откликов естественным образом ограничены рабочим временем, тогда как автоматизация позволяет обрабатывать отклики значительно оперативнее. Особенно хорошо это ощущается на вакансиях с большим количеством кандидатов», — сказал Андрей Жарин, руководитель группы подбора персонала в «Корус Консалтинг».

В компании подчеркивают, что уровень индекса вежливости и сокращение сроков закрытия вакансий — прежде всего результат работы команды и выстроенных процессов. ИИ-инструмент — один из факторов: он сокращает время на обработку входящего потока и позволяет рекрутерам сосредоточиться на релевантных кандидатах. «Результатом мы довольны, именно поэтому продолжаем пользоваться инструментом и сотрудничать», — сказал Андрей Жарин.

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