Исследование SimpleOne: более 80% команд разработки используют ИИ, но только четверть выпускают его результат в рабочую среду

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) провела опрос специалистов, занятых разработкой программного обеспечения. Исследование показало, что большинство команд уже применяют искусственный интеллект, однако преимущественно на уровне отдельных экспериментов и пилотных проектов. Главными барьерами для перехода к промышленному использованию технологии стали риски утечки кода и данных, стоимость инструментов и качество результатов. Об этом CNews сообщил представитель SimpleOne.

По данным исследования, 83% команд уже используют ИИ в разработке, однако степень его внедрения различается. В 41% случаев технологию пробуют отдельные сотрудники по своей инициативе, 18% команд проводят пилотные проекты, и только 24% применяют нейросети в рабочих задачах с последующим внедрением результатов в действующие системы. Еще 8% планируют начать использовать искусственный интеллект в ближайшие шесть месяцев.

Чаще всего ИИ помогает с написанием кода и конфигурацией (60% ответивших), аналитикой и составлением технического задания (49%), а также документацией (44%). В тестировании и код-ревью технологию задействуют 26% респондентов, в разборе багов — 28%. При этом именно тесты (61%) и анализ ошибок (54%) участники опроса в первую очередь готовы передать ИИ-агентам.

Ускорения разработки минимум в 1,5 раза ожидают 48% ответивших. При этом 18% рассчитывают на повышение скорости в 1,5–2 раза, 13% — в 2–3 раза, еще 17% — более чем втрое. Затруднились оценить потенциальный эффект 31% респондентов, а 6% не ожидают ускорения.

Главным барьером для внедрения ИИ участники исследования назвали безопасность и риск утечки кода или данных (68%). На втором месте оказалась стоимость инструментов, включая лицензии и расход токенов (58%), на третьем — качество результата (48%). Требования регуляторов отметили 23% опрошенных. Организационные причины упоминались значительно реже: нехватку компетенций в команде указали 8%, отсутствие поддержки руководства — 5%.

Опрос прошел в октябре 2026 г. В нем приняли участие 90 специалистов: 46% разработчиков, 24% руководителей разработки, 15% аналитиков и 15% представителей других ролей. Большинство респондентов (71%) работали в компаниях численностью более 1 тыс. человек, 18% — от 251 до 1 тыс. сотрудников, еще 11% — на предприятиях до 250.

«Посмотрим честно: ИИ в разработке пробуют почти все, а до рабочей среды его результат доходит только у каждого четвертого. Мешают не сами модели, а то, что компании не контролируют, куда уходит код, во что обойдутся токены и можно ли доверять результату. Поэтому контроль мы встраиваем в саму платформу. В SimpleOne Ainergy каждый запрос к модели идет через управляемый контур, с журналом и сверкой прав, а модель можно сменить, не переписывая приложение. А для разработки на SimpleOne у нас есть SimpleGen: агент ведет задачу от спецификации до ревью кода и сборки, а каждый шаг запускает и принимает инженер. Агенты делают, люди решают», — сказал Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.