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Infosecurity запустила новую услугу Cyberinspect для проверки контрагентов на киберугрозы

Компания Infosecurity (ГК Softline) запустила Cyberinspect – новую услугу для оценки цифровой гигиены контрагентов. Она позволяет выявить технические и репутационные цифровые риски потенциальных и действующих партнеров, подрядчиков и других контрагентов, которые могут повлиять на безопасность бизнеса и остаться за рамками традиционной юридической и финансовой проверки. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компании все чаще сталкиваются с ситуацией, когда источником киберриска становится не собственная инфраструктура, а внешняя организация, с которой выстроены доверительные отношения. По данным исследований, опубликованных в 2026 г., доля кибератак на российские компании через подрядчиков за год выросла втрое – с 10% до 33%. Кроме того, 26% успешных атак реализуются именно через цепочки поставок – партнеров и подрядчиков, уязвимости которых злоумышленники могут использовать для получения доступа к целевой организации.

В рамках услуги специалисты Infosecurity анализируют цифровую инфраструктуру компании, утечки корпоративных данных и учетных записей, открытые репозитории, использование бренда и ресурсов компании в нелегитимных целях, фейковые аккаунты руководителей, информационный фон и другие потенциальные источники технических и репутационных угроз. Выявленные события проходят ручную верификацию и анализ специалистов. Это позволяет не ограничиваться автоматизированной оценкой, а определить, какие из обнаруженных факторов действительно могут представлять риск для заказчика и повлиять на безопасность взаимодействия с контрагентом.

В зависимости от задач Cyberinspect проводится в базовом или углубленном формате: первый охватывает проверку цифровой инфраструктуры, репозиториев и утечек данных, второй дополнительно включает оценку репутационных и кадровых рисков – от динамики состава сотрудников до зараженных стилерами устройств. По итогам проверки заказчик получает аналитический отчет с выявленными событиями, подтверждающими материалами и оценкой риска. Результаты можно использовать при выборе поставщика или подрядчика, согласовании сделки и определении условий взаимодействия с контрагентом, а также как основание для дополнительных требований по устранению выявленных рисков.

«Стандартной проверки финансовой устойчивости и юридической чистоты потенциального партнера уже недостаточно: вместе с подрядчиком компания фактически принимает и часть его цифровых рисков – от уязвимой инфраструктуры и скомпрометированных учетных записей до утечек данных и репутационных угроз. Наша задача – дать бизнесу объективную картину этих рисков прежде, чем будет принято решение о сотрудничестве. В Cyberinspect мы не ограничиваемся автоматической оценкой: выявленные события проходят ручную верификацию и анализ, поэтому заказчик получает не абстрактный рейтинг, а конкретные факты и оценку их потенциального влияния на бизнес», – сказала Кристина Буренкова, руководитель направления отдела анализа и оценки цифровых угроз Infosecurity (ГК Softline).

Таким образом, услуга Cyberinspect дополняет традиционную юридическую и финансовую проверку контрагентов еще одним уровнем – оценкой цифровых рисков. Это позволяет учитывать потенциальные киберугрозы не постфактум после возникновения инцидента, а еще на этапе принятия решения о сотрудничестве, выборе подрядчика или заключения сделки.

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