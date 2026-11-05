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ИИТ расширяет возможности флагманского продукта TrustGate

Интеграционное решение для взаимодействия с государственными информационными системами TrustGate компании ИИТ («Инфотекс Интернет Траст») получило ряд функциональных обновлений. Они направлены на ускорение и повышение уровня защищенности обмена данными, выполнение новых регуляторных требований и упрощение эксплуатации корпоративной ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ИИТ.

TrustGate обеспечивает взаимодействие организаций с государственными информационными системами, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единую биометрическую систему (ЕБС) и Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Является типовым решением для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС. Благодаря чему один из приоритетов развития продукта – своевременная адаптация к изменениям законодательства.

За последние месяцы ИИТ последовательно расширяла перечень поддерживаемых видов сведений. Среди последних изменений – поддержка взаимодействия банков с Социальным фондом России по вопросам внесудебного банкротства граждан, получения сведений о банковских счетах и операциях страхователей, а также обмена информацией с нотариусами для подтверждения выдачи денежных средств заемщикам.

Кроме того, в TrustGate реализованы виды сведений, необходимые кредитным организациям для открытия социальных вкладов и счетов через портал «Госуслуги» в соответствии с требованиями Федерального закона № 202-ФЗ, которые с 1 января 2027 г. распространятся на все банки. Новые возможности позволяют организациям выполнять регуляторные требования в рамках существующей интеграционной инфраструктуры без доработки собственных информационных систем.

Отдельное внимание ИИТ уделяет развитию платежных сценариев. В TrustGate появилась поддержка двух новых видов сведений для взаимодействия кредитных организаций с информационно-платежным шлюзом Единого портала госуслуг. Функциональность ориентирована на организации, заинтересованные в приеме платежей за государственные и коммерческие услуги через ЕПГУ.

Кроме того, в продукте реализована поддержка всех видов сведений для интеграции с мобильным приложением «Госключ» через СМЭВ. Теперь организации могут направлять документы на подписание с использованием УНЭП или УКЭП физического лица, УКЭП должностного лица, УКЭП юридического лица или индивидуального предпринимателя без разработки собственных адаптеров.

ИИТ также продолжает совершенствовать технологическую основу TrustGate. В продукте появилась поддержка узловых очередей СМЭВ, позволяющих гибко маршрутизировать ответы и статусные сообщения по исходящим запросам. Новый механизм дает возможность разграничивать потоки данных по ведомствам, видам сведений и отдельным узлам информационной системы. Организации могут использовать несколько экземпляров TrustGate с независимыми базами данных, распределяя нагрузку между шлюзами и исключая перегрузку общей очереди. Это особенно важно для компаний с распределенной ИТ-инфраструктурой и большим объемом межведомственного информационного обмена.

Наконец, продукт ИИТ поддерживает новый механизм обмена с файловым хранилищем СМЭВ 3 по протоколу HTTP based S3. С 1 декабря 2026 г. использование FTP для передачи файловых вложений через хранилище СМЭВ 3 будет прекращено. Пользователям TrustGate достаточно изменить настройки адресов файлового хранилища без дополнительных программных доработок.

Параллельно ИИТ развивает возможности самостоятельного управления интеграциями. Организации, использующие TrustGate, могут подключать новые виды сведений СМЭВ 3 с помощью сервиса ProxyGate. Такой подход позволяет выполнять необходимые настройки силами заказчика в рамках уже развернутой инфраструктуры, не ожидая выпуска обновлений со стороны разработчика.

«Мы отслеживаем изменения нормативной базы и развитие государственных цифровых сервисов, чтобы наши заказчики могли своевременно адаптироваться к новым требованиям. Одновременно мы совершенствуем и саму платформу – делаем ее более гибкой, масштабируемой и удобной в эксплуатации. Такой подход позволяет организациям решать новые интеграционные задачи на базе уже внедренного решения без дополнительных затрат на доработку собственных информационных систем и разработку отдельных механизмов взаимодействия с ГИС», – сказал Александр Володин, владелец продукта TrustGate.

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