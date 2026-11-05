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ИИ поможет «Свеза» нарастить выпуск премиальной фанеры на Вологодчине

Группа компаний «Свеза» завершила второй этап внедрения машинного зрения на комбинате в поселке Новатор Вологодской области. Собственная технологическая разработка позволит предприятию увеличить выпуск фанеры премиальных сортов и эффективнее использовать сырье. Новый комплекс также заменил импортное оборудование российским решением. Об этом CNews сообщили представители ГК «Свеза».

Комплекс машинного зрения разработали специалисты центра технологических решений «Свезы». При участии компании «Смартлайн», выполнившей установку и пусконаладку оборудования, технологию внедряют на комбинатах плитного дивизиона группы. Она обеспечивает точность сортировки шпона более 95%. В Новаторе проект реализовали в несколько подходов, общий объем инвестиций превысил 30 млн руб.

Первый этап проекта стартовал в 2025 г. На высокопроизводительной линии лущения шпона установили интеллектуальную камеру для автоматизированной оценки материала. Система анализирует характеристики шпона в режиме реального времени, помогая оперативно корректировать производственный процесс.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

На втором этапе автоматизировали сортировку и стопоукладку листов. Камеры определяют характеристики материала, в том числе его цвет, и позволяют точнее распределять его по категориям для дальнейшего производства. Российский комплекс также заменил импортное оборудование, использовавшееся для управления рубкой и стопоукладкой.

«Для наших клиентов важно получать фанеру стабильного качества, соответствующую заявленным характеристикам. Машинное зрение помогает точнее определять сорт шпона и эффективнее использовать качественное сырье для выпуска продукции высоких сортов. После завершения второго этапа система контролирует значительно больше параметров, чем раньше. Оборудование прошло испытания и сейчас работает в штатном режиме», – сказал Алексей Сухих, руководитель службы по инвестициям новаторской «Свезы».

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