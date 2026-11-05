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Группа «Борлас» получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

Компания «Эдит Про», входящая в Группу «Борлас» (fabricaONE.AI, акционер – ГК Softline), получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» на продукт «Эдит Про: Интеллектуальная система тестирования и обучения сотрудников, редакция 1.0». Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8.3» и предназначено для автоматизации обучения, тестирования и оценки знаний персонала. Об этом CNews сообщили представители «Борлас».

Продукт позволяет организовать в единой информационной среде проверку знаний сотрудников с учетом их должностей и организационной структуры компании, отслеживать ход и результаты тестирования, анализировать уровень подготовки персонала. Решение поддерживает настройку параметров тестирования, массовое создание вопросов и импорт данных из файлов Excel.

В системе также реализованы инструменты на базе GigaChat. С их помощью можно генерировать вопросы с учетом контекста и автоматически проверять ответы, сформулированные сотрудниками в свободной форме, что расширяет возможности автоматизации оценки знаний и организации корпоративного обучения.

«Получение сертификата «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» стало важным шагом в развитии нашей практики . Мы последовательно расширяем возможности применения платформы для автоматизации бизнес-процессов, в том числе за счет интеграции технологий искусственного интеллекта. Наша задача – предлагать заказчикам инструменты, которые помогают совершенствовать внутренние процессы и при этом органично встраиваются в существующую корпоративную ИТ-среду», — сказал Дмитрий Кичко, директор дивизиона бизнес-приложений Группы «Борлас».

Продукт создан с использованием функционала «1С:Библиотека стандартных подсистем», редакция 3.1. Программный код решения полностью открыт. Для работы требуется платформа «1С:Предприятие 8.3» версии 8.3.27 или выше.

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