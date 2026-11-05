ГК «Цифровые привычки» приобретает Umbrella IT, сделка будет закрыта в первом квартале 2027 года

Группа компаний «Цифровые привычки», российский разработчик и поставщик собственных программных продуктов и услуг заказной разработки для крупных корпоративных заказчиков, объявляет о приобретении ООО «Амбрелла Альянс», работающего под брендом Umbrella IT. Соглашение подписано в сентябре 2026 г., сделку планируется завершить в I квартале 2027 г. Это первая M&A-сделка группы в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифровые привычки».

Umbrella IT — разработчик корпоративных информационных систем, мобильных приложений и цифровых сервисов, также предоставляющий услуги ИТ-консалтинга. Компания работает на рынке 17 лет, объединяет более 500 специалистов и обслуживает свыше 200 клиентов. По итогам девяти месяцев 2026 г. выручка Umbrella IT выросла на 40,4% до 852,8 млн руб., а чистая прибыль — на 75,2% до 225,0 млн руб.

Ключевой стратегический результат сделки — расширение технологического потенциала группы. Umbrella IT обладает компетенциями в ИИ-трансформации процессов разработки, развивает собственные инструменты автоматизации инженерных задач и реализует проекты с применением искусственного интеллекта для корпоративных клиентов. Эти направления дополняют собственную технологию Delivery 2.0 / AI SDLC, которая позволяет эффективно разрабатывать для клиентов продукты с высокой маржинальностью, что важно для группы. Одновременно приобретение обеспечивает диверсификацию: около 90% клиентов Umbrella IT ранее не входили в клиентскую базу группы.







Условия приобретения предусматривают механизм earn-out: часть вознаграждения зависит от финансовых результатов Umbrella IT в 2026 г. и будет выплачена до конца I квартала 2027 г. Такой подход позволяет учитывать фактические результаты приобретенного бизнеса при определении окончательной стоимости сделки и гибко управлять финансовыми потоками Группы.

ИИ-компетенции — отдельное стратегическое направление сделки

Приобретение Umbrella IT — не только расширение ресурсной базы для заказной разработки. Компания сочетает три взаимосвязанные области применения искусственного интеллекта: изменение внутренних процессов разработки, создание ИИ-решений для корпоративных заказчиков и развитие собственных программных инструментов с ИИ-функциональностью.

Внутри инженерных процессов Umbrella IT использует подходы эффективной кодогенерации и развивает автоматизацию всего цикла создания ПО. Ключевая ценность для Группы — возможность распространить накопленные практики на более широкий круг проектов.

В клиентских проектах ИИ используется как функциональная часть корпоративных систем. Среди проектов — нейропомощник для анализа трендов и тенденций нефтегазовой отрасли и единая платформа ИИ-агентов для бизнеса, разработки и эксплуатации, эффект — 1,8 тыс. человеко-часов в год (экономия 95% времени на рутинные операции).

Третье направление — собственные решения: в частности, RomDo Helper предусматривает функции оценки технических специалистов при найме, автоматизированной проверки программного кода, тестировании и управлении проектами. Таким образом, ИИ-компетенции компании представлены не только услугами для заказчиков, но и инструментами, которые могут развиваться как самостоятельные программные продукты.

Umbrella IT: 17 лет разработки корпоративного ПО

Umbrella IT реализует проекты для крупных компаний финансового сектора, промышленности, розничной торговли, телекоммуникаций и других отраслей. В число ее заказчиков входят «Новатэк», БКС, Metro, «МегаФон», X5, «Норникель» и другие компании. Проектный опыт охватывает создание и развитие корпоративных ИТ-систем, построение мобильных сервисов, проектирование ИТ-архитектуры, работу с данными и аналитикой.

Среди реализованных проектов — мобильное приложение «БКС Премьер» и единое аналитическое пространство для управления инвестициями, развитие мобильного приложения и сервиса Click & Collect в ритейле; развитие аналитической платформы и витрин продаж для телекоммуникационного заказчика.

Umbrella IT предоставляет услуги полного цикла — от анализа требований и выбора технологической архитектуры до разработки, интеграции, тестирования и сопровождения решений. В команду входят специалисты в области серверной и веб-разработки, мобильных технологий, DevOps, аналитики данных, искусственного интеллекта и проектного управления.

Финансовые показатели Umbrella IT

Деятельность Umbrella IT характеризуется значительным масштабом выручки и положительной операционной прибыльностью. В 2023 году выручка компании составляла 710,9 млн руб., в 2024 г. достигла 955,0 млн руб. (+34,3%), а в 2025 г. составила 938,5 млн руб. (−1,7% к предыдущему году). Показатель OIBDA за 2025 г. составил 342,2 млн руб. при рентабельности 36,5%.





За девять месяцев 2026 года Umbrella IT продемонстрировала ускорение роста выручки и более высокую динамику чистой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. выручка увеличилась на 245,3 млн рублей, до 852,8 млн руб., а чистая прибыль — на 96,6 млн руб., до 225,0 млн руб. Рентабельность чистой прибыли повысилась с 21,1% до 26,4%.

Клиентская база позволяет формировать устойчивый положительный денежный поток ежемесячно.

Диверсификация клиентской базы и выход в новые отрасли

Одной из ключевых целей приобретения стало снижение концентрации клиентской базы группы и расширение присутствия за пределами традиционно сильного для Группы финансового сектора. Около 90% клиентов Umbrella IT — новые для группы, что создает потенциал для увеличения числа корпоративных заказчиков без необходимости выстраивать отношения с ними с нуля.

Согласно представленной оценке отраслевой структуры клиентской базы объединенной Группы на 2026–2027 гг., доля банков, страховых и иных финансовых организаций составляет 32%, ИТ-компаний — 24%, промышленности — 16%, ритейла и электронной коммерции — 11%, телекоммуникационного сектора — 7%, государственного сектора — 6%, прочих отраслей — 4%.

Опыт Umbrella IT в промышленности, ритейле и телекоме дополняет существующий портфель «Цифровых привычек». Для Группы это возможность расширять предложение корпоративного ПО и технологических услуг на новые отрасли, сохраняя накопленные компетенции в работе со сложными, высоконагруженными ИТ-системами.

Взаимные продажи продуктов и услуг

Сделка создает два взаимодополняющих направления развития коммерческих отношений. С одной стороны, собственные программные продукты компаний группы могут предлагаться существующим заказчикам Umbrella IT. С другой — компетенции и ресурсы Umbrella IT в заказной разработке и ИТ-консалтинге могут использоваться для новых проектов у действующих клиентов Группы.

Эта модель позволяет расширять предложение для корпоративных заказчиков: сочетать готовые программные решения с их настройкой, интеграцией, развитием и сопровождением. Реализация коммерческого потенциала сделки будет зависеть от интеграции команд, координации продаж и потребностей клиентов.

Три новых продукта дополняют портфель группы

Вместе с Umbrella IT группа получает готовые программные решения, которые дополнят существующий продуктовый портфель:

RomDo Helper — платформа ИИ-помощников для поддержки полного цикла разработки ПО: оценки специалистов при найме, проверки программного кода, подготовки требований и документации, проектирования интерфейсов и тестирования; предназначена для ИТ-компаний и корпоративных команд разработки.

RomDo — экосистема инструментов для повышения эффективности разработки ПО, учета рабочего времени по проектам и задачам, анализа активности сотрудников с помощью ИИ, формирования отчетов и оценки стоимости выполненных работ; предназначена для ИТ-компаний и корпоративных команд разработки.

AtTrack — система учета рабочего времени, трудозатрат и активности проектных команд с интеграцией с системами управления задачами. Согласно презентации, продукт включен в реестр российского ПО.

Umbrella IT также развивает решения с ИИ-функциональностью. Их сочетание с текущими разработками группы расширяет возможности создания корпоративных программных продуктов и инструментов повышения эффективности ИТ-процессов.

Объединение технологических платформ и ИИ-практик

Umbrella IT развивает собственную технологию Delivery 2.0 / AI SDLC для организации и реализации корпоративных ИТ-проектов. Опыт в ИИ-трансформации разработки и инструменты кодогенерации рассматриваются как уникальные компетенции. Потенциальное направление совместной работы — совершенствование инженерных процессов, автоматизация типовых операций и использование наработок компаний в более широком наборе корпоративных проектов.

В перспективе взаимодействие команд позволит повысить воспроизводимость процессов разработки, расширить применение ИИ при создании корпоративных систем и укрепить продуктовое направление.

Генеральный директор АО «Цифровые привычки» Александр Елизарьев: «Приобретая Umbrella IT, мы рассматривали прежде всего действующий бизнес с уникальными компетенциями в области ИИ, сформированной командой и собственной клиентской базой. Для нас важно объединить возможности компаний так, чтобы они дополняли друг друга. Следующим этапом станет организация совместной работы команд и развитие коммерческого взаимодействия. Именно от того, насколько эффективно мы реализуем эти задачи, будет зависеть дальнейший результат приобретения».

Генеральный директор Umbrella IT Михаил Меньшинский: «Для Umbrella IT вхождение в состав ГК «Цифровые привычки» открывает новые возможности для развития бизнеса. Мы накопили значительный опыт работы с крупными корпоративными заказчиками и хорошо понимаем их потребности. Теперь мы сможем дополнить наши компетенции программными продуктами и технологическими решениями других компаний Группы, что позволит участвовать в более комплексных проектах и расширять сотрудничество с действующими клиентами. При этом для нас важно сохранить сложившиеся отношения с заказчиками и подход к реализации проектов, который мы выстраивали на протяжении многих лет».