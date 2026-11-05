«Гарда» и «Базис» повышают безопасность виртуальной инфраструктуры

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, и «Базис», участник российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой (входит в ГК РТК-ЦОД), подтвердили совместимость решений «Гарда NDR» и «Гарда Deception» с платформой Basis Dynamix Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Совместное использование продуктов позволяет выстроить многоуровневую защиту виртуализированной инфраструктуры, повысить скорость обнаружения атак и снизить риски интеграции решений разных производителей.

Единый технологический контур объединяет возможности Basis Dynamix Enterprise по управлению виртуальной инфраструктурой со средствами непрерывного анализа сетевой активности и механизмами раннего обнаружения злоумышленников «Гарда NDR» и «Гарда Deception». Решения компании «Гарда» помогают выявлять скрытые угрозы, сокращать время реагирования на инциденты и снижать вероятность развития атаки внутри инфраструктуры. Совместимость также поддерживает проекты по импортозамещению и позволяет заказчикам использовать предварительно протестированный стек отечественных продуктов.

Такой технологический комплекс наиболее актуален для государственных структур, субъектов критической информационной инфраструктуры, финансовых организаций, промышленных предприятий и крупных компаний, использующих масштабную виртуализированную инфраструктуру или частные облака.

Basis Dynamix Enterprise – решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами. Для защиты критически важных сервисов на платформе «Базиса» развертывание «Гарда NDR» становится стратегическим элементом безопасности для непрерывного контроля сетевой активности, выявления аномалий, признаков компрометации и сложных атак в виртуализированной инфраструктуре.

«Гарда Deception» создает в ИТ-инфраструктуре компании ложный слой, внешне похожий на реальные сервисы и сетевые узлы. Обращение злоумышленника к таким объектам фиксируется системой и становится сигналом для ИБ-службы.

«В рамках тестирования мы проверили работу «Гарда NDR» как в совмещенной, так и в распределенной конфигурации. Были успешно пройдены ручные и автоматические тест-кейсы в 11 категориях, включая настройки внешних интеграций, проверку метрик, эмуляции действий пользователя, используемые политики, дашборды и репутационные списки. При нагрузочном тестировании решение стабильно обрабатывало входящий трафик от SPAN-источников на скорости 3 Гбит/с без потерь. Результаты подтверждают, что заказчики могут стабильно использовать решение для контроля сетевой активности и выявления сложных угроз в инфраструктуре на базе Basis Dynamix Enterprise», – отметил Станислав Грибанов, руководитель продуктового направления компании «Гарда».

«В виртуализированной инфраструктуре злоумышленник может длительное время оставаться незамеченным и перемещаться между системами. Ловушки позволяют выявить его уже при первых попытках взаимодействия с ложными сервисами. Проведенные тесты подтвердили корректность установки и запуска «Гарда Deception» на платформе Basis Dynamix Enterprise, загрузки лицензии, создания виртуальных машин и возможность быстро развертывать такие механизмы раннего обнаружения в виртуальной среде», – сказала Екатерина Харитонова, руководитель продукта «Гарда Deception».

«Защита виртуальной инфраструктуры является одним из ключевых приоритетов «Базиса». Поэтому для нас важно не только развивать встроенные механизмы безопасности наших продуктов, но и обеспечивать их совместимость со специализированными средствами обнаружения атак. Совместное использование платформы Basis Dynamix Enterprise с решениями «Гарда» позволяет заказчикам дополнить виртуальную среду проверенными средствами анализа трафика и технологиями эмуляции ложных объектов, которые помогают раньше обнаруживать подозрительную активность и снижать риски развития кибератак», – сказал коммерческий директор «Базиса» Иван Ермаков.