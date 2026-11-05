ЕВРАЗ ЗСМК внедрил систему дистанционного мониторинга на насосных станциях технической воды

На ЕВРАЗ ЗСМК реализован масштабный ИТ‑проект: на насосных станциях технической воды (НТВ) внедрена система дистанционного мониторинга. Теперь параметры работы первой, второй и третьей насосных станций выводятся на единый пульт, что позволяет одному машинисту контролировать все агрегаты и оперативно реагировать на отклонения. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Ранее контроль за работой станций существенно отличался. На НТВ № 2 уже действовала автоматизированная система: машинист мог видеть ключевые технические показатели на экране и управлять оборудованием, например, открывать и закрывать задвижки одной кнопкой. НТВ № 1 и № 3 контролировались только в ходе ежечасных обходов. Машинистам приходилось постоянно перемещаться между объектами, проходя большие расстояния. Кроме того, в случае нештатной ситуации решение принималось с задержкой, это могло привести к остановке производства.

Новый проект, реализованный специалистами коксохимического производства (КХП), унифицировал систему контроля: на НТВ № 1 и № 3 внедрили аналогичное решение, уже зарекомендовавшее себя на НТВ № 2. В результате оператор теперь видит полную картину работы всех трех станций, не отвлекаясь от основной технологии. Система фиксирует все параметры, сохраняет графики работы оборудования, это дает возможность детально анализировать любые инциденты.

Сотрудники быстро освоили новую программу: интерфейс сделали максимально похожим на уже знакомую систему, что позволило минимизировать время на адаптацию. Труд машинистов стал безопаснее и эффективнее.

Инвестиции в цифровой проект составили более 20 млн руб.