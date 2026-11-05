Разделы

Цифровизация Внедрения
|

ЕВРАЗ ЗСМК внедрил систему дистанционного мониторинга на насосных станциях технической воды

На ЕВРАЗ ЗСМК реализован масштабный ИТ‑проект: на насосных станциях технической воды (НТВ) внедрена система дистанционного мониторинга. Теперь параметры работы первой, второй и третьей насосных станций выводятся на единый пульт, что позволяет одному машинисту контролировать все агрегаты и оперативно реагировать на отклонения. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Ранее контроль за работой станций существенно отличался. На НТВ № 2 уже действовала автоматизированная система: машинист мог видеть ключевые технические показатели на экране и управлять оборудованием, например, открывать и закрывать задвижки одной кнопкой. НТВ № 1 и № 3 контролировались только в ходе ежечасных обходов. Машинистам приходилось постоянно перемещаться между объектами, проходя большие расстояния. Кроме того, в случае нештатной ситуации решение принималось с задержкой, это могло привести к остановке производства.

Новый проект, реализованный специалистами коксохимического производства (КХП), унифицировал систему контроля: на НТВ № 1 и № 3 внедрили аналогичное решение, уже зарекомендовавшее себя на НТВ № 2. В результате оператор теперь видит полную картину работы всех трех станций, не отвлекаясь от основной технологии. Система фиксирует все параметры, сохраняет графики работы оборудования, это дает возможность детально анализировать любые инциденты.

Сотрудники быстро освоили новую программу: интерфейс сделали максимально похожим на уже знакомую систему, что позволило минимизировать время на адаптацию. Труд машинистов стал безопаснее и эффективнее.

Инвестиции в цифровой проект составили более 20 млн руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские СУБД для высоконагруженных систем 2026

«Крестный отец» ИИ грозит в ближайший год глобальным сбоем, сравнимым с Чернобыльской катастрофой. «Лучше бы нам вообще его не создавать»

Цифровая карта «Северстали». Инфографика CNews

На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

PostgreSQL без компромиссов: как получить горизонтальное масштабирование, более 5000 соединений и полноценный HTAP

«Ростелеком» будет строить под землей дата-центры с защитой от внешних угроз

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще