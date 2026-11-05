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«Дата Инновации» обновила продукт «Сканеры метаданных» для работы с решением «Юниверс Data Governance»

Компания «Дата Инновации», разработчик решений в области управления данными и знаниями, выпустила релиз 2.16 продукта «Плюс7 Сканеры метаданных» с обновлениями для решения по руководству данными «Юниверс Data Governance» (DG), разработчиком которого является компания «Юниверс Дата». Улучшения затронули интеграции с «1C», популярными BI-платформами и другими системами-источниками. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Сканеры метаданных в совместной работе с системой «Юниверс DG» автоматически извлекают метаданные из систем-источников (баз данных, ETL, BI-платформ, MDM) и загружают их в систему, избавляя команды от ручного описания.

В новой версии решения добавлены сканеры для двух систем-источников: «Юниверс MDM» (управление основными данными) и аналитической платформы «Форсайт». Они позволяют загружать в «Юниверс DG» описания справочников и правил качества, а также описания дашбордов и показателей. Дата-стюарду больше не придется переключаться между системами, чтобы ответить на вопрос о справочнике, а бизнес-пользователь найдет нужный дашборд поиском по каталогу.

Извлечение метаданных файлов, выгрузок и конфигураций «1С» теперь происходит прямо из сетевых папок, серверов и GitLab. Командам не нужно копировать файлы в отдельное место, чтобы их структура попала в каталог.

Кроме того, были усовершенствованы механизмы загрузки: добавлено сканирование метаданных черновиков отчетов FineBI, быстрее загружаются метаданные больших дашбордов PIX BI, исправлен механизм описания отчетов QlikSense.

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«Заказчикам важно, чтобы решение «Юниверс DG» в сочетании с «Плюс7 Сканеры метаданных» охватывало все ключевые системы компании, а наполнение каталога шло автоматически. Новые сканеры для «Юниверс MDM» и платформы «Форсайт» отвечают на этот запрос: точные описания справочников и отчетов появляются в «Юниверс DG» без ручного труда, и пользователи видят полную картину данных, не переключаясь между системами», — сказала Юлия Гордиенко, менеджер по продукту, DIS Group.

В версии 2.16 «Плюс7 Сканеры метаданных» также добавлены и улучшены другие функции, ознакомиться с которыми можно на странице технической документации по решению на сайте разработчика.

Решения «Дата Инновации» и «Юниверс Дата» находятся в Едином реестре российского ПО и входят в состав интеллектуальной платформы данных AIDP DIS Group наряду с решениями компаний «Датафлот» и «Платформа данных Селена».

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