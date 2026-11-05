Чаще всего красноярцев одолевают звонками лже-банкиры и коллекторы

Компания МТС проанализировала, кому чаще всего поступали нежелательные звонки в регионах России в период с января по сентябрь 2026 г. На Красноярский край пришлось порядка 33 млн спам-вызовов, а рекордсменом стал красноярец, которому мошенники пытались дозвониться 15 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Красноярском крае продолжает наблюдаться тренд на снижение числа мошеннических вызовов — их количество в регионе сократилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом спамеры по-прежнему предпочитают классические одноступенчатые схемы и чаще всего звонят от лица банков и финансовых организаций, коллекторов, рекламных агентств, а также приглашают к участию в опросах и предлагают разобраться с текущими жалобами. Всего по данным сервиса «МТС Защитник», в регионе с начала 2026 г. были заблокированы более 33 млн нежелательных звонков. Все они были заблокированы решениями на базе искусственного интеллекта и Big Data.

«Проблема телефонного мошенничества по-прежнему стоит остро, несмотря на действующий в последний год тренд на снижение таких атак. При этом каждый сезон злоумышленники обновляют свои схемы и придумывают новые легенды, поэтому мы продолжаем совершенствовать алгоритмы искусственного интеллекта, направленные на распознавание таких вызовов. Важно помнить — в случае, если вам звонит незнакомец, нельзя торопиться с решениями, и тем более — озвучивать коды из СМС, реквизиты карт или пароли», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Красноярск не попал в топ-10 городов России по количеству спам-вызовов. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы (17% от общего числа звонков), затем следуют Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Новосибирск (4%) и Уфа (3%). В этих городах злоумышленники чаще всего предпочитали классические схемы обмана: звонки от имени пенсионных и социальных служб, государственных органов, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.