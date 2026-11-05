Caviar представил Zodiac, ювелирную коллекцию складных iPhone Duo, посвященную 12 знакам зодиака. Вместе с коллекцией бренд запустил онлайн-конструктор, в котором будущий владелец становится соавтором дизайна: выбирает металлы, камни, фактуры и оттенки эмали, а мастера Caviar воплощают его замысел. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

В основе Zodiac лежит образ личного созвездия и идея связи человека со своим знаком зодиака. Ночное небо, звёздные карты и зодиакальная символика находят отражение в драгоценных камнях, рельефных медальонах и вставках из натурального метеорита. Основой коллекции стал iPhone Duo: складной формат смартфона задает необычные пропорции ювелирной композиции, построенной вокруг зодиакального круга.

Масштаб персонализации складывается из сочетаний отдельных элементов. Один и тот же знак получает больше миллиона воплощений в зависимости от металла рамки и медальона, оформления зодиакального круга, камней, цвета эмали и материала фоновой панели. Клиент может сочетать серебро с синей кожей крокодила и сапфирами, выбрать желтое золото с рубинами или создать композицию с черным титаном и кованым карбоном. Дополнительные возможности дают вставки из метеорита, ажурные панели и гильошированные узоры.

Caviar представил 15 млн. вариантов дизайнов для iPhone Duo

Caviar уделяет особое внимание надежности складной конструкции iPhone Duo на фоне сообщений о появлении трещин на внутренних дисплеях смартфонов. Перед передачей клиентам кастомные устройства проходят дополнительное тестирование механизма складывания и экрана, позволяющее выявить возможные неисправности еще до отправки покупателю. На все кастомные iPhone Duo распространяется гарантия Caviar сроком 12 месяцев.

Начать можно с одного из 12 готовых образов, созданных дизайнерами Caviar, и затем изменить его под себя. Конструктор позволяет отдельно настроить детали, увидеть итоговое сочетание и сохранить конфигурацию по ссылке или уникальному коду. Выбранная сборка становится основой индивидуального заказа, который клиент обсуждает с персональным менеджером.

В комплект также входит брендированная застежка Caviar с изображением выбранного созвездия. Аксессуар покрыт золотом 999 пробы.

Стоимость iPhone Duo Zodiac начинается от 810 тыс. руб. и зависит от выбранной конфигурации. А самая высокая цена достигает 8 млн руб.