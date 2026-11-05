Cactus выпустила картридж повышенной емкости CS-W1360X-MPS для принтеров HP LaserJet

Бренд Cactus выпустил совместимый тонер-картридж CS-W1360X-MPS для монохромных лазер-ных принтеров и МФУ HP LaserJet серий M211 и M236. Его ресурс составляет 10 тыс. страниц, что в четыре раза больше, чем у стандартных картриджей. Об этом CNews сообщил представитель Cactus.

Он совместим с моделями HP LaserJet M211d, M211dw, M236d, M236dw, M236sdw и M236sdn и является аналогом оригинального картриджа HP 136X (W1360X).

Картридж разработан для офисов и рабочих групп с интенсивным документооборотом, где важ-ны бесперебойная печать и контроль расходов. Увеличенный объем тонера и оптимизация про-изводственных процессов позволяют снизить стоимость одного отпечатка по сравнению со стан-дартными расходными материалами.

Ресурс 10 тыс. страниц снижает частоту обслуживания оргтехники. Картридж нужно менять реже — это сокращает простои оборудования и время, которое сотрудники тратят на закупку и достав-ку расходных материалов.

Цвет тонера — черный. Гарантия на картридж составляет 12 месяцев.

CS-W1360X-MPS входит в серию MPS — линейку картриджей Cactus повышенной емкости для бизнеса. Картриджи серии помогают сократить офисные расходы на печать и сохранить стабиль-ную работу техники при больших объемах. Новинка уже доступна для заказа у официальных партнеров Cactus.