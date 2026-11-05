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Brand Analytics полностью автоматизировала обработку потока сообщений с помощью ИИ и представила ИИ-агента BrandGPT 2.0

Brand Analytics, разработчик одноименной системы мониторинга и аналитики соцмедиа и СМИ, полную ИИ-автоматизацию обработки потока сообщений и ИИ-агента BrandGPT 2.0. Вместе со встроенными ИИ-инструментами, представленными ранее в 2026 г., и подключением внешних нейросетей через MCP новинки работают как единая система ИИ-аналитики: сортировку, разметку, подсчеты и первые выводы берет на себя ИИ, а за специалистом остаются интерпретация и бизнес-решения. Об этом CNews сообщили представители Brand Analytics.

Теперь пользователям достаточно один раз описать обычными словами, какие сообщения нужно найти, например «сообщения, где критикуют шумность шин», — и система круглосуточно проверяет новые публикации на любом языке, оценивает их смысл и сама проставляет тональность, тег или аспект, отмечает сообщение обработанным или удаляет его при необходимости.

Когда поток размечен, с ним можно работать, задавая вопросы простым языком. ИИ-агенту BrandGPT 2.0 задачу ставят так же, как коллеге. На вопрос «Почему 29 октября был всплеск упоминаний?» он за несколько минут называет инфоповод, находит, где и когда началась волна, и оценивает, живое это обсуждение или вброс. Агент опирается только на данные, собранные в системе, подтверждает каждый вывод примерами сообщений, а если данных не хватает, честно говорит об этом, а не придумывает ответ, как это может быть с нейросетями.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

На практике это меняет последовательность работы с данными: аналитик начинает сразу с вопроса, а не с фильтров. А через MCP размеченные данные можно передать во внешнюю нейросеть и собрать из них отчет или презентацию по своему шаблону.

«Мы последовательно переносим на ИИ ту часть работы аналитика, которая отнимает больше всего времени: фильтрацию потока, разметку сообщений, сбор цифр. ИИ-разметка и BrandGPT 2.0 замыкают эту цепочку: путь от упоминания до вывода теперь занимает минуты», — сказала Марина Попова, исполнительный директор Brand Analytics.

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