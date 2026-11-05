BPMSoft и САФУ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-образования

Компания «БПМСофт», разработчик AI-driven low-code-платформы BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft), и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (САФУ) подписали соглашение о партнерстве. Оно предусматривает совместные образовательные проекты и практическую подготовку студентов в области цифровых технологий. Об этом CNews сообщил представитель «БПМСофт».

Инициатором сотрудничества выступил САФУ, который готовит специалистов по направлениям «Прикладная информатика» (программы «Аналитика данных в экономике» и «Программный инжиниринг беспилотных систем в Арктике») и «Информатика и вычислительная техника». Стороны планируют поэтапно интегрировать BPMSoft в учебный процесс. Сейчас преподаватели университета знакомятся с работой платформы. На следующем этапе студенты будут осваивать BPMSoft в рамках профильных дисциплин. После завершения обучения они смогут пройти сертификацию вендора и получить квалификацию «Аналитик» или «Разработчик».

Елена Богданова, руководитель магистерской программы «Аналитика данных в экономике» в САФУ, сказала: «Партнерство с BPMSoft позволяет сформировать для студентов условия, максимально приближенные к реалиям ИТ-рынка. Интеграция платформы в наши дисциплины помогает гармонично соединить фундаментальную университетскую подготовку и прикладные бизнес-практики, с которыми выпускники столкнутся в начале карьеры».

Юлия Голякина, руководитель программы «BPMSoft Образование», отметила: «Освоение востребованных low-code-технологий и ИИ-инструментов еще в стенах университета дает учащимся серьезное практическое преимущество. Такое сотрудничество сокращает адаптационный период молодых специалистов при выходе на работу и существенно расширяет их профессиональные и карьерные перспективы в различных отраслях».

Соглашение реализуется в рамках академической инициативы «BPMSoft Образование», которая стартовала в 2023 г. Сегодня к ней присоединились более 50 российских вузов, а обучение работе с low-code-инструментами платформы уже прошли свыше 5 тыс. студентов.