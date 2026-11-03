Знают все, доверяют выборочно: как петербуржцы встраивают ИИ в повседневную жизнь

Искусственный интеллект стал для петербуржцев привычной частью жизни: о нём знают 98% горожан, а больше половины пользуются ИИ-сервисами хотя бы раз в неделю. Но доверяют технологиям выборочно: в быту — охотно, в медицине и госуправлении — с оглядкой. К таким выводам пришли социологи Центра технологий электронного правительства Университета ИТМО, проведя весной 2026 г. опрос жителей Санкт-Петербурга и сопоставив его с анализом обсуждений ИИ в Telegram.

ИИ — уже привычка

Регулярно, не реже раза в неделю, технологиями ИИ пользуются 58,2% опрошенных, ежедневно — 19,6% (онлайн-опрос, 500 респондентов, апрель 2026 г.). Ещё 21,8% обращаются к ним несколько раз в месяц, совсем не пользуются - 6,4%.

Самые популярные сервисы — виртуальные ассистенты и голосовые помощники: ими пользовались 84% горожан. Далее по степени популярности следуют автоматический перевод (76,2%), чат-боты с генеративным ИИ (72%) и рекомендательные алгоритмы (67,8%). Реже всего петербуржцы сталкивались с ИИ в медицине (16%), школьном образовании (17,6%) и беспилотном транспорте (8,2%).

В среднем горожанин пробовал шесть технологий из 15, но регулярно пользуется менее чем тремя. Ярче всего разрыв между «попробовал» и «пользуюсь» у генераторов изображений: их освоили 61,6% опрошенных, а регулярно используют 19,4%. По данным исследователей, креативные ИИ-инструменты пока остаются развлечением, а голосовые помощники стали рутиной: их регулярно используют 52,4%.

Рисунок 1 – Интенсивность использования технологий ИИ и готовность к оплате ИИ-инструментов, % от числа опрошенных

Эмоционально взаимодействие с ИИ окрашено в основном позитивно. Генерация изображений вызывает радость или интерес у 60% опрошенных, системы распознавания объектов — у 59,8%, умная бытовая техника — у 54,6%. Отрицательные эмоции по большинству сервисов отмечают менее 10%.

Решают навыки и работа, а не возраст и доход

Молодёжь осваивает больше технологий: в группе 18–25 лет — в среднем 8,4, у горожан старше 65 лет — 3,9. Но анализ показал, что насколько часто человек пользуется ИИ, определяют прежде всего цифровые навыки и применение ИИ в работе. Возраст и доход сами по себе значимого вклада не дают.

ИИ в работе используют 27,7% занятых петербуржцев, ещё 16,5% планируют начать. Лидируют IT (56%) и образование (48%), заметно реже ИИ применяют в торговле (14%) и сфере услуг (16%). При этом об изменении рабочих обязанностей с внедрением ИИ сообщили лишь 6,9% занятых. Исследователи делают вывод, что внедрение идёт «снизу»: сотрудники осваивают ИИ сами, не дожидаясь решений работодателя.

Платить за ИИ-инструменты горожане пока не спешат. Половина (49,8%) не готова тратить на них ничего, 26% согласны на сумму до 500 руб. в месяц, больше 3000 руб. готовы платить 5%. Готовность платить сильнее связана с тем, как часто человек пользуется ИИ, чем с его доходом: деньги в ИИ вкладывают те, у кого он уже стал привычкой.

Чего боятся петербуржцы в связи с ИИ

Главный страх — рост преступности с применением ИИ: мошенничество, клонирование голоса, поддельные видео. Его разделяют 61,4% опрошенных. На третьем месте — снижение когнитивных способностей людей из-за повсеместного использования ИИ (45%). Опасения распадаются на две группы: общие социально-технологические и информационные риски и отдельно — риски для занятости и дохода.

Тревогу за рабочие места горожане относят к обществу, а не к себе. С тем, что ИИ сократит рабочие места, согласны 40,4% опрошенных, а опасение потерять собственную работу выражают лишь 6,6% занятых.

Рисунок 2 – Доля согласных с утверждениями об опасностях технологий ИИ, % от числа опрошенных

Исследование опровергло распространённое предположение, что более опытные пользователи осторожнее. Чем активнее человек пользуется ИИ, тем меньше у него опасений и тем выше доверие. Негативный опыт не подрывает доверие к ИИ в целом, но усиливает тревогу в конкретных сферах — например, относительно ошибок ИИ в медицине.

Где ИИ доверяют, а где — нет

Доверие зависит от сферы. По шкале от 1 до 5 выше всего ИИ доверяют в быту (3,28) и обучении (3,17), ниже — в борьбе с мошенниками (3,00), меньше всего — в медицине (2,62).

Государственным цифровым платформам петербуржцы доверяют больше, чем технологиям ИИ: 3,55 балла против 3,02. «Госуслугами» регулярно пользуются 78,2% опрошенных, порталом «Здоровье петербуржца» — 41%, «Единой картой петербуржца» — 29%.

Рисунок 3 – Широта репертуара и доверие к технологиям ИИ по возрастным группам

Применять ИИ в госуправлении горожане готовы прежде всего для наблюдения и контроля. Для выявления правонарушений и обеспечения безопасности это допускают 41,6%, для прогнозирования аварий в ЖКХ — 39,2%, для выявления проблем городской инфраструктуры — 37%. Для подготовки законопроектов — лишь 16%, для кадровых решений в госсекторе — 10,8%. Ни в одной сфере госуправления не готовы допустить ИИ 19%. Полностью автоматическое обслуживание в госсервисах устраивает 4,4% горожан, а 78% выбирают смешанный формат: ИИ помогает, но решение принимает человек.

Отказ — чаще осознанный выбор, чем барьер

Не пользуются ИИ 7,6% опрошенных, и большинство из них (71,1%) не собираются начинать. Это скорее осознанный выбор, чем отсутствие доступа. Такие горожане в среднем старше, меньше доверяют ИИ и менее уверены в своих цифровых навыках, но по доходу от остальных не отличаются.

Опросы и соцсети: одни страхи, разное настроение

Исследователи сравнили ответы горожан с обсуждениями ИИ в 72 Telegram-каналах и разработали для этого интегральный индекс согласованности. По темам рисков опросы и соцсети почти совпадают: сходство «карт рисков» составило 0,895 для опроса пользователей ЕКП и 0,838 для онлайн-опроса по шкале от 0 до 1. Но тон публичных обсуждений заметно позитивнее: 64,6% эмоционально окрашенных публикаций положительны. Для анализа соцсетей команда разработала открытый модуль AIDA, опубликованный в каталоге Python-пакетов PyPI.

Исследование выполнено при поддержке проекта РНФ №25-28-00217 «Дифференциация практик использования технологий искусственного интеллекта в среде жителей мегаполиса: социологический анализ».