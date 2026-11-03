Разделы

ПО Цифровизация Внедрения
|

Wone IT автоматизировала финансовое планирование и бюджетирование для «Конти-Рус»

Компания м завершила проект автоматизации финансового планирования и бюджетирования для «Конти-Рус», одного из российских производителей кондитерских изделий с оборотом порядка 20 млрд руб. Бюджетный процесс 18 департаментов перенесен в единую модель, при этом компания сохранила собственную методологию и логику расчетов. Проект реализован на платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

До начала проекта каждый департамент работал со своими формами планирования: от 5 до 20 листов в каждом файле, всего около 400 листов Excel. Финансовая служба вручную собирала и сверяла данные от бюджетодержателей, а согласование шло по электронной почте. При таком объёме ручной работы росли сроки и риск ошибок, а руководство получало консолидированную картину с большой задержкой.

Одним из главных требований заказчика была автоматизация на базе действующей финансовой модели «Конти Рус» и сокращение сроков бюджетирования. Отдельное внимание на проекте уделили расчету себестоимости и аллокации затрат. Для этого Wone IT разработала гибкий калькулятор, который позволяет задавать правила распределения затрат, менять базы распределения и быстро пересчитывать результаты по различным сценариям.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

По результатам проекта руководство «Конти-Рус» отмечает, что сотрудники тратят меньше времени на операционную обработку данных и больше на анализ сценариев и выбор оптимального варианта бюджетного плана. Изменение любого параметра отражается во всех связанных показателях, а бюджет согласуется прямо в модели. Руководство «Конти-Рус» получило единый источник данных для решений. сюда надо добавить на сколько сократились сроки бюджетирования.

«В процессе внедрения мы увидели, что система объективно закрывает наши потребности в прозрачности бюджетирования и сценарного планирования. Благодаря команде Wone IT мы строим корректные прогнозы, с максимально быстрым пересчетом в 2-3 дня», — Сергей Мержеевский, начальник экономического отдела АО «Конти-Рус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Власти выводят на ИТ-рынок новое решение для проверок россиян на дипфейки и использование ИИ

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Хакеры обнулили крупного российского провайдера. Часть данных утрачена безвозвратно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще