«ВкусВилл» совершенствует систему управления ИИ-проектами совместно с «Наукой и Роботами»

«ВкусВилла» и «ТехВилл», совместно с компанией «Наука и Роботы», бизнес-юнитом red_mad_robot, внедрили единый подход к управлению портфелем ИИ-проектов на базе методологии Stage-Gate. Он позволяет систематизировать технологические инициативы компании, эффективнее распределять ресурсы и масштабировать успешные решения. Сотрудничество направлено на развитие существующей ИИ-инфраструктуры «ВкусВилла» и повышение эффективности бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители

Продуктовые команды «ВкусВилла» самостоятельно создают и тестируют инструменты на основе искусственного интеллекта. По мере роста числа проектов появилась необходимость лучше координировать их развитие и избегать повторения одних и тех же разработок. Для этого ТехВилл при участии «Науки и Роботов» внедрил методологию управления проектами Stage-Gate. Она помогает на каждом этапе оценивать, насколько решение полезно для бизнеса, возможно ли его реализовать и сколько будет стоить его дальнейшая поддержка. Также был создан Центр управления ИИ-проектами, который объединяет работу специалистов, сохраняя самостоятельность команд «ВкусВилла».

Сегодня «ВкусВилл» использует ИИ для решения разных задач, от анализа данных до автоматизации рабочих процессов. Например, один из инструментов позволяет сотрудникам задавать вопросы о показателях бизнеса обычным языком и получать ответы без специальных знаний программирования. Решение развивает команда «ВкусВилла» при участии «Науки и Роботов», специалисты которой помогли улучшить техническую часть проекта и подключили профильного разработчика. В ходе тестирования точность ответов достигла 81%, а время выполнения отдельных запросов сократилось с трех дней примерно до одного часа.

Совместно с партнерами «ВкусВилл» также развивает ИИ-помощников для автоматизации работы с «1С». Сейчас три подразделения тестируют первые десять сценариев, в которых искусственный интеллект сможет взять на себя часть повторяющихся задач сотрудников.

Для развития розничной сети «ВкусВилл» совместно с «Наукой и Роботами» разработал модель прогнозирования выручки новых магазинов. Она учитывает более 300 факторов, включая историю покупок, транспортные потоки и городскую инфраструктуру. По предварительным результатам, модель работает точнее ручных расчетов и помогает выбирать перспективные места для открытия магазинов. Еще одним совместным проектом стал ИИ-инструмент для подготовки протоколов совета управляющих «ВкусВилла» – это орган управления компанией. Он автоматически обрабатывает записи встреч и помогает сократить время подготовки документов с двух-трех часов до 30 минут.

Помимо оптимизации внутренних процессов, «ВкусВилл» исследует возможности применения ИИ-технологий для покупателей. Одно из направлений связано с использованием ИИ-ассистентов для совершения покупок. В рамках этой работы команда «ВкусВилла» разработала основную техническую инфраструктуру, включая бэкенд и необходимые интеграции, а специалисты «Науки и Роботов» приняли участие в создании самой первой версии MCP-сервера (Model Context Protocol). Эта технология позволяет ИИ-ассистентам взаимодействовать с внешними сервисами, например искать товары, проверять их наличие и формировать корзину. Подобные эксперименты помогают оценить потенциал новых сценариев покупок, при которых пользователь сможет попросить ИИ подобрать ингредиенты для блюда или подготовить заказ.

Одним из направлений сотрудничества «ВкусВилла» и «Науки и Роботов» стала GEO-аналитика — исследование представленности бренда в рекомендациях ИИ-ассистентов. Команда «ВкусВилла» разработала методологию исследования и подготовила вопросы для анализа ответов пяти ИИ-моделей. Специалисты «Науки и Роботов» отвечали за техническую реализацию дашборда, который помогает сравнивать результаты и отслеживать упоминания бренда в ответах искусственного интеллекта.

Новый подход к управлению ИИ-проектами помогает «ВкусВиллу» эффективнее использовать собственные разработки, объединять опыт разных команд и быстрее внедрять решения, которые приносят пользу бизнесу. Компания продолжит развивать искусственный интеллект для улучшения внутренних процессов и покупательского опыта, в том числе совместно с технологическими партнерами.