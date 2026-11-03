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VK Tech запустила облачную версию «Проектов VK WorkSpace»

VK Tech запустила облачную версию «Проектов VK WorkSpace». Компании разного масштаба могут быстро подключить инструмент для командной работы над задачами, проектами и стратегическими инициативами без развертывания на собственной инфраструктуре. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Сотрудники смогут управлять проектами и общаться с коллегами в одном приложении, используя единый интерфейс и учетную запись. Администраторы — управлять доступами и настройками через общую панель, где доступны все сервисы VK WorkSpace. Проектами VK WorkSpace можно пользоваться и в супераппе — вместе с «Почтой», «Видеоконференциями», «Мессенджером», «Диском» и другими сервисами VK WorkSpace.

Решение включает в себя трекер задач с поддержкой различных представлений — канбан-досок, диаграмм Ганта и таблиц. Оно позволяет отслеживать текущие задачи, формировать аналитику по проектам, стратегическим инициативам и трудозатратам. Компании могут выстраивать дерево целей, каскадировать их на подразделения и отслеживать показатели эффективности. Встроенная база знаний используется для документирования процессов, фиксации результатов встреч и хранения регламентов. Также доступен перенос данных из других систем, включая Jira.

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Пользователи облачной версии платформы получат доступ к личным пространствам в Проектах для индивидуальной работы. Для совместной работы компания может подключить полную версию сервиса.

«Ранее мы представили «Проекты VK WorkSpace» для развертывания в контуре заказчика. Теперь сервис можно подключить и в облачной версии — благодаря этому он станет доступнее для компаний малого и среднего размера, которые чаще выбирают SaaS. Мы последовательно расширяем набор сервисов, которые повышают продуктивность команд и доступны в рамках единой цифровой среды VK WorkSpace», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Пётр Щеглов.

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