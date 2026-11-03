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«Увеон» и ЦИТ Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве

Компания «Увеон – облачные технологии» (бренд Termidesk, входит в «Группу Астра») и Центр информационных технологий Республики Татарстан (ЦИТ РТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют совместно оценивать использование российского ПО в различных отраслях и готовить предложения по замене зарубежных систем.

При переходе на российское ПО организациям необходимо учитывать совместимость новых продуктов с действующей инфраструктурой. Для компаний с филиальной сетью и несколькими ЦОДами важны также распределение нагрузки, резервирование и доступность корпоративных приложений. Эти задачи входят в сферу компетенций «Увеон», которая разрабатывает платформу виртуализации рабочих мест Termidesk VDI и балансировщик нагрузки Termidesk Connect.

«В условиях вендорозамещения важно не просто производить замену одного продукта на другой, но и комплексно оценивать совместимость и согласованную работу решений между собой, в том числе поведение ИТ инфраструктуры в нештатных ситуациях. Решения Termidesk разрабатываются и тестируются на совместную работу с крайними версиями других компонентов ПАО «Группа Астра» для достижения максимальной синергии при миграции на доверенный стек отечественной ИТ экосистемы», – отметил Сергей Тулинов, генеральный директор компании «Увеон – облачные технологии».

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться технической экспертизой, участвовать в рабочих группах и проводить совместные мероприятия. Также предусмотрены подготовка предложений по повышению эффективности использования российского ПО и определение участников пилотного тестирования отечественных решений.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

«У организаций различаются ИТ-инфраструктура, используемые системы и требования к их работе. Прежде чем рекомендовать переход на новое ПО, важно понять, насколько оно совместимо с действующими решениями и какие изменения потребуются при внедрении. Сотрудничество с разработчиками поможет проводить такую оценку с учётом потребностей заказчиков», – сказал Альберт Халяпов, генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан.

Соглашение заключено сроком на пять лет. Конкретные проекты и условия их реализации стороны будут согласовывать отдельно.

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