«Увеон-облачные технологии» расширила функциональность платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI

Компания «Увеон-облачные технологии» (входит в «Группу Астра») расширила функциональность платформы виртуализации рабочих мест Termidesk VDI, представив компонент Termidesk Profiles для работы с перемещаемыми профилями пользователей Astra Linux. Он позволяет сохранять личные файлы, настройки приложений и параметры рабочего окружения при переходе между виртуальными машинами. Компонент входит в состав редакций Termidesk VDI «Стандартный» и «Расширенный».

В инфраструктуре виртуальных рабочих столов сотрудники могут подключаться к разным виртуальным машинам из общего пула. Однако при смене рабочего места важно сохранить привычную среду: документы, настройки приложений и другие пользовательские данные. Termidesk Profiles решает эту задачу за счёт хранения профиля отдельно от виртуальной машины. При новом подключении сотрудник получает доступ к своему рабочему окружению без необходимости переносить файлы или повторно настраивать приложения.

Для хранения профилей используются виртуальные диски формата QCOW2, размещённые в сетевом хранилище NFS. После авторизации пользователя компонент определяет нужный профиль и подключает его к рабочей сессии. Настройки приложений, документы и другие данные домашнего каталога Linux остаются доступными независимо от того, к какой виртуальной машине подключился сотрудник.

При разработке Termidesk Profiles особое внимание уделили устойчивости рабочих сессий к сбоям сетевого соединения. Для этого используется механизм локальной дельты диска. В начале сеанса она размещается на виртуальной машине, а после завершения работы передаётся обратно в сетевое хранилище, где изменения объединяются с основным образом профиля. Благодаря этому временная потеря соединения с хранилищем не приводит к немедленному зависанию рабочей сессии при условии, что базовый образ остаётся доступен для чтения.

Для защиты пользовательских данных в Termidesk Profiles предусмотрено шифрование с помощью LUKS. Этот механизм встроен в компонент и позволяет хранить профили в зашифрованном виде.

«Мы исходили из простой задачи: сотрудник должен иметь возможность сменить виртуальное рабочее место и продолжить работу со своими файлами и настройками. При этом важно было учесть особенности Linux и избежать проблем, которые могут возникать при постоянном обращении к сетевому хранилищу. Поэтому мы выбрали архитектуру с виртуальными дисками и локальным хранением изменений в течение рабочей сессии. Теперь нам предстоит проверить этот подход в инфраструктурах заказчиков и учесть результаты пилотных внедрений при дальнейшем развитии компонента», — сказал Алексей Кутузов, директор по продукту Termidesk VDI компании «Увеон-облачные технологии».

Termidesk Profiles состоит из серверной и агентской частей. Сервер отвечает за управление профилями, слияние дельты с базовым образом и взаимодействие с хранилищами, а агент подключает профиль к рабочей сессии пользователя. Конфигурация определяется на основе членства сотрудника в группах безопасности Active Directory. Для администрирования предусмотрен отдельный веб-интерфейс.

Компонент можно развёртывать в конфигурации с основным и резервным серверными узлами, балансировщиком нагрузки и общим хранилищем. Такая архитектура позволяет предусмотреть резервирование серверной части при организации централизованного хранения пользовательских профилей.

В дальнейшем запланированы поддержка ALD Pro, возможность переноса существующих локальных профилей в сетевое хранилище и расширение механизмов работы с пользовательскими данными. Развитие Termidesk Profiles позволит применять перемещаемые профили в новых сценариях и постепенно расширять возможности управления рабочей средой пользователей Linux.