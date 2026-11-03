ТрансТелеКом расскажет на CNews Forum, как перевести GenAI из пилота в промышленную эксплуатацию

Компания ТрансТелеКом примет участие в CNews Forum 2026, который пройдет 12 ноября в Москве. Форум традиционно соберет широкий круг ИТ-экспертов, чтобы дать возможность бизнесу, поставщикам решений и государству сверить подходы к дальнейшей цифровизации экономики.

ТрансТелеКом выступит спонсором секции «Искусственный интеллект и большие данные». Ее программа построена вокруг практики – как внедрять LLM-модели, выстраивать инфраструктуру данных и защищать ее.

В рамках секции состоится сессия «Стратегия GenAI: интеграция генеративного ИИ и больших языковых моделей (LLM) в ключевые бизнес-процессы». Ее задача – ответить на вопрос, как довести технологию до измеримого результата: масштабировать пилоты и извлечь прибыль, не ставя под угрозу безопасность данных.

На сессии выступит Андрей Малов, директор центра компетенций по ИИ Компании ТрансТелеКом, с докладом «От пилотов к процессам: как отбирать бизнес-процессы под GenAI и доводить их до промышленной эксплуатации». Спикер сфокусируется на самом узком месте внедрения генеративного ИИ – моменте перехода пилота в промышленный процесс, разберет, почему многие инициативы закрываются после демо, и объяснит ключевые критерии Go и No-Go – права запустить проект, когда очевиден его экономический эффект, и права остановить, если конкретного вклада в EBIT нет. Участники сессии с помощью специализированной матрицы отбора смогут протестировать собственные процессы под GenAI и оценить перспективность их внедрения.

На выставке, сопровождающей Форум, ТрансТелеКом представит портфель решений, которые способствуют эффективной цифровой трансформации бизнеса и оптимизации рабочих процессов. Среди конкретных сервисов – первая в России защищенная корпоративная сеть «под ключ» SD-WAN, услуги передачи данных, корпоративный Wi-Fi, интернет с комплексной защитой, продукты сетевой безопасности, в том числе защита сети и инфраструктуры от DDoS-атак (antiDDoS L3-L4), защита веб-приложений от DDoS-атак и ботов (antiDDoS L7), защита веб-приложений от хакерских атак (WAF), межсетевой экран и система обнаружения вторжений (NGFW) и др.