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Сменить оператора мобильной связи можно через «Госуслуги»

Перейти к новому оператору сотовой связи со своим мобильным номером стало ещё удобнее. Теперь подать заявку на перенос можно на «Госуслугах». Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

Заявка автоматически попадёт к независимому оператору базы данных перенесённых номеров, который проведёт проверку на соответствие условиям переноса.

Ранее существующие способы подачи заявки на перенос номера – на сайте или в офисе оператора – сохраняются.

Какие операторы подключены к сервису: «Билайн»; «Мегафон»; МТС; Т2; другие операторы, подключённые к базе данных перенесённых номеров.

Как подать заявление: зайдите в личный кабинет на «Госуслугах» → «Профиль» → «Сим-карты»; выберите нужный номер → «Действия» → «Сменить оператора»; заполните данные, следуя инструкции; отправьте заявление; как подписать новый договор.

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После успешной проверки заявки новый оператор свяжется с вами, чтобы выбрать тариф и способ подписания договора. Например, это можно сделать лично в салоне связи оператора или дистанционно, электронной подписью. Операторы большой четвёрки и ряд других могут направить договор в приложение «Госключ». Затем вам выдадут SIM-карту, на которую перенесут ваш номер.

Подать заявку на перенос номера теперь также можно на сайте оператора базы данных перенесённых номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в конкретном регионе и сравнить тарифы операторов.

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