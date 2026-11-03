«СКБ Контур» и ХК «Кама-Тракс» договорились о партнерстве в области цифровизации

«СКБ Контур» и ХК «Кама-Тракс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны намерены сотрудничать в области модернизации цифровой инфраструктуры, исследовать новые направления бизнеса и реализовывать совместные проекты в сфере цифровых технологий. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение подписали руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур» Максим Пырьев и генеральный директор «Кама-Тракс» Ирина Штейнберг. Сотрудничество предполагает изучение и тестирование новых цифровых решений, обмен опытом и технологической экспертизой.

В соглашении отдельно закреплены совместная реализация проектов в области искусственного интеллекта, а также разработка инструментов мониторинга, сбора и анализа данных. Эти инструменты будут направлены на выявление потребностей в цифровых продуктах отечественного производства.

Максим Пырьев, руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур»: «Долгосрочное сотрудничество позволяет компаниям объединять знания и опыт для решения общих задач. Соглашение с “Кама-Тракс” создает основу для такой работы. Для нас важно выстраивать партнерство, которое учитывает интересы обеих сторон и помогает последовательно развивать их технологический потенциал».

Ирина Штейнберг, генеральный директор «Кама-Тракс»: «Заключая настоящее соглашение, мы расширяем границы нашего стратегического партнерства, уже масштабно реализованного в электронном документообороте, и запускаем новый виток взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспортной логистики, в том числе по дальнейшей реализации проекта электронных перевозочных документов и иных технических решений для экспедиторов и перевозчиков. Качество самих цифровых продуктов экосистемы для бизнеса “Контур”, а также уровень подготовки ваших специалистов по коммуникациям с клиентами, являются залогом нашей совместной работы в долгосрочной перспективе».