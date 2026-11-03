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«СКБ Контур» и «БС-Платформа» договорились о партнерстве в сфере ИТ-технологий и ИИ

«СКБ Контур» и «БС-Платформа» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании планируют сотрудничать в сфере логистики, работать по вопросам информационной безопасности и обмениваться опытом. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Документ подписали руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур» Максим Пырьев и директор «БС-Платформа» Олег Цветков.

Одной из задач станет сотрудничество в рамках сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». В области информационной безопасности партнеры намерены изучать и тестировать новые направления бизнеса, продукты и решения в этой сфере.

Максим Пырьев, руководитель Верхневолжского регионального центра «СКБ Контур»: «Партнерство с “БС-Платформа” открывает возможности для обмена опытом и совместной работы над задачами цифрового развития. Рассчитываем, что объединение компетенций поможет нам находить новые направления сотрудничества и создавать решения, востребованные бизнесом».

Соглашение также предусматривает обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией. Для знакомства с решениями стороны планируют проводить рабочие встречи, презентации и встречи.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Олег Цветков, директор «БС-Платформа»: «Для нас партнерство с "СКБ Контур" — это возможность объединить экспертизу и технологические компетенции для развития цифровых решений. Уверен, что объединение наших компетенций позволит не только развивать существующие направления, но и находить новые точки роста, отвечающие актуальным потребностям рынка».

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