«СКБ Контур» и «Банк 131» договорились о сотрудничестве в сфере цифровых технологий

«Банк 131» и компания СКБ Контур заключили соглашение о сотрудничестве: взаимодействие охватит модернизацию цифровой инфраструктуры, изучение и тестирование новых цифровых решений, а также совместные проекты в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Документ подписали ИТ-директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян и председатель правления «Банка 131» Мария Хмылева. Стороны договорились взаимодействовать по вопросам модернизации цифровой инфраструктуры с использованием своих технологий, услуг и программных продуктов.

Соглашение позволит объединить усилия в изучении новых цифровых направлений, в том числе искусственного интеллекта, и определить перспективные задачи для совместной работы.

Артем Прескарьян, ИТ-директор «СКБ Контур»: «Для нас важно, чтобы технологическое партнерство опиралось на обмен опытом и совместную проверку решений на практике. Одним из перспективных направлений такой работы является искусственный интеллект. Мы видим в нем инструмент для решения практических задач, повышения эффективности и поиска новых возможностей для развития бизнеса».

Мария Хмылева, Председатель правления «Банка 131»: «"Банк 131" всегда открыт к сотрудничеству и держит руку на пульсе инноваций. Мы уверены, что лучшие технологические решения рождаются в работе с сильными партнерами, такими как "СКБ Контур". Искусственный интеллект развивается стремительно, поэтому, будем приручать его вместе и направлять на решение реальных задач бизнеса».