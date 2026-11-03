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«СёрчИнформ FileAuditor» получил веб-интерфейс

В системе аудита и защиты файловых ресурсов (DCAP) «СёрчИнформ FileAuditor» появился веб-интерфейс. Теперь работать с результатами файлового аудита можно через браузер и использовать систему в Linux-инфраструктуре. Это упрощает контроль файловых ресурсов в распределенных и гибридных ИТ-средах. Об этом CNews сообщил представитель «СёрчИнформ».

В веб-версии доступны для настройки и работы все модули системы. На вкладке «Файлы» ИБ-специалист просматривает документы, которые система нашла в корпоративных хранилищах: открывает их в оригинальном формате или в виде текста, проверяет атрибуты, операции с файлом и права доступа к нему. Вкладка «Пользователи» показывает ту же картину со стороны сотрудника – к каким ресурсам у него есть доступ. Система обозначит файлы, которые содержат конфиденциальные сведения, метками контентной классификации: «Персональные данные», «Договоры с клиентами», «Финансовая отчетность» и т.д.

«Также через браузер доступны основные отчеты. Вместе они отвечают на главные вопросы аудита: кто работает с папкой или файлом, у кого и какие права на них есть, откуда эти права пришли и как конфиденциальные данные распределены по компьютерам. Именно с этих отчетов обычно начинается разбор избыточных прав», – сказал Андрей Головин, ведущий аналитик «СёрчИнформ».

Веб-версия снижает требования к рабочему месту: для управления «СёрчИнформ FileAuditor» достаточно браузера, без установки клиентского приложения. Специалист из распределенной команды может подключиться к системе с любого устройства и сразу приступить к работе. Ранее веб-интерфейс получила система мониторинга и управления событиями ИБ «СёрчИнформ SIEM».

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