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«РТК-Сервис» и ГК InfoWatch заключили соглашение о партнерстве

Системный интегратор «РТК-Сервис» и ГК InfoWatch, российский разработчик решений в области ИБ, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на создание комплексной защиты крупных предприятий из всех секторов экономики, включая субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщил представитель «РТК-Сервис».

В первой половине 2026 г. российская телекоммуникационная сфера стала главной мишенью киберпреступников, на нее пришлось 34% от общего числа DDoS-атак в стране. Согласно данным аналитиков компании StormWall, интенсивность атак на операторов связи выросла на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Растет активность хакеров и в других отраслях: финансовом, промышленном, в госсекторе.

Интеграция решений ГК InfoWatch в портфель «РТК-Сервис» позволяет предложить клиентам высокий уровень защиты ИТ-контура. Речь идет не только о классических инструментах вендора для охраны коммерческой тайны и конфиденциальных данных, но и о специализированных продуктах для безопасности сетевой инфраструктуры, веб-приложений и критически важных бизнес-систем.

InfoWatch помогает компаниям соответствовать требованиям регуляторов, защищать сетевую инфраструктуру и предотвращать инциденты, от утечек данных до целевых атак на корпоративные сервисы. Под защитой оказываются технологическая документация, коммерческая тайна, персональные данные сотрудников и клиентов, корпоративные сети и ключевые элементы ИТ-инфраструктуры.

«РТК-Сервис» обладает собственной лабораторией тестирования сетевого и ИТ-оборудования, где проектируется сложная инфраструктура для заказчиков и проводится стендирование решений, а также собственным Центром по кибербезопасности. В комплексе это дает заказчикам возможность проверить работоспособность и совместимость решений ГК InfoWatch с их инфраструктурой ещё до начала внедрения, а также получить непрерывное сопровождение и мониторинг безопасности на всех этапах эксплуатации, от пилотного проекта до промышленной эксплуатации.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Олег Алленов, коммерческий директор «РТК-Сервис», сказал: «Партнерство с ГК InfoWatch усиливает экспертизу «РТК-Сервис» в области информационной безопасности и дает компании возможность сопровождать клиентов на всех этапах цифровой трансформации, от первичного аудита защищенности до построения полномасштабного контура безопасности ИТ-инфраструктуры. Сегодня мы наблюдаем, что злоумышленники атакуют компании независимо от их отраслевой принадлежности: под удар попадают и финансовые организации, и промышленные предприятия, и операторы связи. Наши заказчики работают с критически важными данными и инфраструктурой, где цена ошибки или успешной атаки чрезвычайно высока. Объединяя усилия с InfoWatch, мы можем предложить рынку действительно комплексный подход к защите, учитывающий как классические угрозы утечек информации, так и современные вызовы, связанные с комбинированными кибератаками».

Алексей Воробьёв, директор по работе с партнерами ГК InfoWatch, отметил: «Мы видим устойчивый рост интереса компаний из самых разных отраслей к комплексным решениям в области информационной безопасности. Ландшафт угроз меняется стремительно: злоумышленники используют ИИ для автоматизации атак, комбинируют DDoS с эксплуатацией уязвимостей API и бизнес-логики приложений. ГК InfoWatch обладает всеми необходимыми лицензиями и сертификатами ФСТЭК и ФСБ, а наши продукты доказали эффективность в крупнейших компаниях России. Партнерство с «РТК-Сервис» позволяет нам объединить экспертизу в разработке ПО с глубокими компетенциями интегратора в построении сетевой инфраструктуры. Уверен, что совместными усилиями мы сможем предложить рынку решения, отвечающие самым высоким требованиям к защите корпоративных ресурсов».

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