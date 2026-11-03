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«РТ-Техприемка» внедрила корпоративную цифровую систему премирования

«РТ-Техприемка» разработала и внедрила информационную систему для премирования сотрудников. Цифровое решение охватывает весь цикл управления мотивацией персонала: от постановки и согласования ключевых показателей эффективности (КПЭ) до оценки достигнутых результатов и расчета выплат. Благодаря прозрачности процессов и четким критериям вознаграждения новая платформа стимулирует специалистов к достижению высоких показателей и повышению производительности труда. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Техприемки».

Система создана на основе внутренних нормативных документов, регулирующих порядок квартального и годового премирования в компании. В единой цифровой среде сотрудники и руководители могут работать с целевыми показателями, отслеживать результаты их выполнения и использовать данные для расчета премиальных выплат.

На платформе реализовано каскадирование КПЭ: цели компании последовательно «разбиваются» на более мелкие до уровня каждого сотрудника. Данные о выполнении показателей автоматически поступают из локальных информационных систем в персональный дашборд в режиме онлайн. Это позволяет объединить информацию о результативности в едином контуре и сделать ее доступной для анализа.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Система также формирует централизованное хранилище данных и сокращает трудозатраты на подготовку документов, сопровождающих процесс премирования. Автоматизация помогает уменьшить объем ручных операций и обеспечить единый подход к управлению эффективностью персонала.

«Цифровизация управления эффективностью важна как инструмент выстраивания понятной связи между целями компании и вкладом каждого сотрудника в их достижение. Для этого необходима система, которая объединяет показатели, результаты работы и процессы мотивации в единую управляемую модель. Наши специалисты разработали такое решение, исходя из потребностей компании и действующих подходов к премированию. В перспективе этот опыт может быть использован и в других организациях Ростеха для развития единых принципов управления результативностью персонала», – отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

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