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«РТ-Техприемка» импортозаместила датчик температуры для химических реакторов

Научно-производственное предприятие «Эталон» (входит в «РТ-Техприемку») разработало отечественный взрывозащищенный датчик температуры для реакторов получения метанола – важнейшего сырья для химической отрасли. По техническим характеристикам разработка не уступает зарубежному аналогу, а ее стоимость в 1,5 раза ниже. Прибор создан по запросу одного из крупнейших российских производителей метанола. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Техприемки».

Заказчику требовалось заменить иностранный датчик, применяемый для контроля температуры в реакторе получения метанола. В этом процессе измерительное оборудование должно сохранять точность и герметичность при высоких температурах и повышенном давлении, а также выдерживать воздействие агрессивной газовой среды.

Для решения этой сложной технологической задачи инженеры НПП «Эталон» спроектировали термоэлектрический преобразователь из родия и платины. Он предназначен для работы в диапазоне температур от 0 до +1450 °C при давлении до 34 кгс/см². При разработке учитывались особенности среды внутри реактора, содержащей водород, угарный и углекислый газ, азот и метан.

Прибор прошел полный цикл испытаний и получил сертификаты на взрывозащиту. Кроме того, его внесли в Государственный реестр средств измерений России. Это подтверждает возможность его применения во взрывоопасных зонах.

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В настоящее время датчики эксплуатируются на промышленном объекте заказчика. Предприятие отказалось от использования иностранных аналогов в пользу импортозамещенного решения. При сопоставимых технических характеристиках стоимость отечественной разработки в 1,5 раза ниже, что позволяет снизить затраты на оснащение производства метрологическим оборудованием.

«Ограничение поставок иностранного оборудования – один из главных вызовов для российской промышленности. Особенно остро это ощущается в химической отрасли. Здесь надежность датчиков напрямую определяет безопасность и бесперебойность работы производств. Заменить импортные приборы, рассчитанные на агрессивные среды и экстремальные температуры, можно только собственными инженерными решениями. При этом ценность импортозамещения – не в универсальной замене, а в разработке средств измерений под конкретные условия эксплуатации, где крайне важны точность, герметичность и устойчивость к агрессивной среде. Успешное внедрение таких приборов показывает, что теперь российским предприятиям доступны отечественные специализированные решения, адаптированные к их технологическим процессам. Это позволяет развивать собственную приборную базу и последовательно снижать зависимость от иностранных поставок», – отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

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