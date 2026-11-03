Роутер Eltex для дома и дачи: два способа подключения к интернету и расширение Wi-Fi

Когда привычное подключение недоступно, ждать возвращения связи бывает некогда. Домашний роутер Eltex RG-1510G-Wax поддерживает два способа выхода в интернет – по кабелю провайдера и через совместимый 3G/4G‑модем. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Модель подойдет для квартиры, загородного дома или дачи, где важно гибко организовать подключение к интернету и при необходимости расширить покрытие Wi-Fi.

Для подключения к мобильной сети понадобятся совместимый USB-модем и SIM-карта с тарифом мобильного интернета. После настройки роутер раздает соединение подключенным к нему устройствам по Wi-Fi и кабелю. Модем и SIM-карта приобретаются отдельно.

Такая связка пригодится и при переезде, пока проводное подключение еще не настроено, и на даче без кабеля провайдера – если там есть доступная мобильная связь. Домашнюю сеть можно организовать на том же роутере.

Если в дальней комнате или на втором этаже Wi-Fi ловит слабо, сеть можно расширить с помощью репитера RR-11 или другого совместимого роутера Eltex. Благодаря EasyMesh устройства объединяются в общую сеть с единым именем и паролем. Основной роутер остается частью системы – покрытие можно наращивать постепенно.

RG-1510G-Wax поддерживает Wi-Fi 6 и работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Суммарная скорость беспроводного соединения в двух диапазонах – до 1774 Мбит/с. Для проводного подключения компьютера, телевизора или игровой консоли предусмотрены три гигабитных LAN-порта, для подключения к провайдеру – гигабитный WAN-порт.

Основные настройки доступны в Eltex Home – том же приложении, которое используется для управления умными устройствами Eltex. Для подробной настройки есть веб-интерфейс. Роутер поддерживает гостевые сети: посетителям можно предоставить отдельную Wi-Fi сеть для доступа в интернет.

Компания Eltex разрабатывает и производит сетевое оборудование в Новосибирске, в том числе роутер RG-1510G-Wax. Для модели доступны официальные обновления, документация, база знаний и русскоязычная техническая поддержка.

Роутер представлен на российских маркетплейсах и в каталоге на официальном сайте бренда.