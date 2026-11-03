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«Ростелеком» запустил подписку для геймеров

Онлайн-платформа «Игры Ростелеком» представила новый продукт — одноименную подписку, которая объединила эксклюзивные предложения для геймеров. Пользователи получат доступ к бонусам в «Мире танков», «Мире кораблей» и Warface, а также к играм в лаунчере платформы. Подписка доступна только для абонентов «Ростелекома» с подключенной услугой домашнего интернета, вне зависимости от тарифного плана.

Подписчик может сам выбрать, в какой игре он хочет получить бонусы. Так, в «Мире танков» и «Мире кораблей» игрокам предоставляется премиум-аккаунт, внутриигровое золото и скидка 15% на товары из премиум-магазина. Поклонники «Мира танков» также станут обладателями танка Х уровня ИС-3-II «Игровой» в уникальном стиле.

При выборе Warface клиенты получат премиальную игровую валюту, ускорители и подписку «Warface Плюс», которая подразумевает регулярное предоставление бонусов в игре.

Помимо эксклюзивных предложений от компаний-партнеров («Леста», VK), в подписку «Игры Ростелеком» включен инди-экшен Kiborg от российского разработчика Sobaka Studio. Игра доступна в лаунчере «Игры Ростелеком» за 880 руб., а пользователи подписки получают ее бесплатно.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома», сказал: «Запуск подписки — логичное продолжение развития игрового направления компании. Сегодня на онлайн-платформе “Игры Ростелеком”, запущенной в ноябре 2025 г., представлено почти 8 тыс. игровых тайтлов. Мы хорошо понимаем, что нужно современным геймерам. А благодаря нашим партнерам подписчики получают еще и уникальные бонусы в любимых онлайн-играх. Мы также планируем регулярно обновлять набор бесплатных игр, а в будущем увеличим количество предложений в подписке».

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Максим Бурак, руководитель проекта Warface, отметил: «Мы очень ценим многолетнее сотрудничество с “Ростелекомом” и рады предоставить нашим игрокам возможность сделать игру еще более комфортной и интересной. За счет уникальной системы бонусов подписка поможет ускорить игровой прогресс и сделает его эффективнее».

Борис Синицкий, продуктовый директор «Мира танков», сказал: «Для нас важно, чтобы экосистема вокруг игры создавала дополнительную ценность для аудитории. Подписка “Игры Ростелеком” дает пользователям “Мира танков” и “Мира кораблей” доступ к дополнительным игровым бонусам и специальным условиям в премиум-магазине. Мы рады присоединиться к проекту и вместе с “Ростелекомом” расширять возможности для геймеров».

Стоимость подписки «Игры Ростелеком» составляет 499 руб. в месяц

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