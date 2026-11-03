Россияне не готовы платить за образовательные продукты, созданные на базе ИИ

Искусственным интеллектом регулярно пользуются 50% граждан. Среди пользователей ИИ 65% отмечают, что нейросети помогают им работать быстрее. При этом, к образовательным и креативным продуктам, созданным целиком или преимущественно на базе ИИ, россияне настроены скептически и чаще всего не готовы за них платить — таковы результаты совместного исследования ИРКИ НИУ ВШЭ, Magram MR и «Наука Mail». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Поиск информации и анализ данных — самые распространенные задачи

Среди пользователей ИИ 53% респондентов обращаются к нему для поиска, 41% — для анализа данных, 32,8% — для работы с текстами. Бытовые и рутинные задачи выбирают 30%, генерацию идей — 25 %, обучение — 22%, креатив — 21%. Для саморазвития ИИ используют 18%, для написания кода — 13%, для планирования — 10%.

Пользователи ИИ чаще отмечают ускорение работы, чем повышение сложности решаемых задач

Нейросети помогают работать быстрее 65% пользователям ИИ. О возможности решать более сложные задачи говорят 40%, делать больше — 32%. Создание более наукоемких и технологичных результатов отмечают 14%, более ценных для человечества — 11%.

Частота использования ИИ связана с видом основной деятельности: в группе «обучение» ИИ применяют 71%, в группе «творчество» — 63%, «аналитика» — 60%, «коммуникации» — 55%. Среди респондентов, чья деятельность связана с управлением, показатель составляет 47%, с продажами — 41%, с производством — 39,9%.

ИИ — для развития навыков человека, но не для их замены

На вопрос о том, какие навыки важно развивать человеку, приоритеты были отданы фундаментальным навыкам мышления — логическому, критическому, системному. Полный список навыков выглядит следующим образом: Логическое мышление (способность рассуждать, структурировать) — 74%; Критическое мышление (сравнивать, находить противоречия, ошибки) — 71%; Системное мышление (выстраивать взаимосвязи, последствия) — 70%; Коммуникативные навыки (доносить идеи, дискутировать) — 44%; Креативность и воображение (генерировать идеи и создавать уникальные продукты) — 44%; Эмоциональный интеллект (понимать чужие и свои эмоции) — 39%; Саморефлексия (анализировать опыт, пересматривать убеждения) — 40%; Решение нетривиальных задач (выдвигать гипотезы, проводить эксперименты в поиске новых решений) — 40%; Управление временем и продуктивностью — 38%; Адаптивность и гибкость (работать в неопределенности или меняющихся условиях) — 37%; Предпринимательское мышление (готовность к рискам и инновациям, управление ресурсами, создание выгодных решений) — 32%; Затрудняюсь ответить — 4%; Ничего из вышеперечисленного — 4%.

При этом польза ИИ для развития значимых навыков оценивается невысоко: ни в одном из направлений полезность ИИ не отметило большинство респондентов: 26% готовы с помощью ИИ усиливать свой навык управления временем и продуктивностью; 23% готовы так развивать собственное системное мышление; 21% готовы развивать свою креативность и воображение (генерация идей, уникальность) с помощью ИИ. 26% респондентов не видят пользы от ИИ в развитии ни одного из перечисленных навыков.

О возможностях полной замены ключевых навыков обращением к нейросетям говорят еще чуть меньше респондентов: 25% готовы передать нейросетям навык управления временем и продуктивностью; 21% готовы делегировать ИИ навык системного мышления; 19% отмечают, что навык логического мышления ИИ может заменить. 37% считают, что ни один из перечисленных навыков нельзя полностью компенсировать обращением к ИИ.

ИИ может способствовать прорывам в точных науках и технических направлениях

Если говорить об использовании человеком искусственного интеллекта в различных науках, то больше всего ожиданий от него в прикладных направлениях и точных науках: Технические науки (машиностроение, энергетика, материаловедение, робототехника, инженерные науки и др.) — 48%; Точные науки (математика, физика, статистика, информатика, кибернетика, астрономия и др.) — 47%; Медицинские и фармацевтические науки (клиническая медицина, фармакология, нейробиология, генетика и др.) — 40%; Естественные науки (биология, ботаника, зоология, геология, география, метеорология, океанология и др.) — 28%; Сельскохозяйственные науки (агрономия, ветеринария, почвоведение, селекция, аквакультура и др.) — 24%; Юридические науки (право, криминология, международное право и др.) — 20%; Общественные науки (экономика, социология, политология, демография, урбанистика, регионоведение и др.) — 18%; Гуманитарные науки (филология, лингвистика, история, искусствоведение, культурология, философия, религиоведение и др.) — 12%; Психологические и когнитивные науки (общая психология, когнитивная психология, нейропсихология и др.) — 11%.

Ни одну из перечисленных областей не выбрали 18%, затруднились ответить 13%.

У пользователей есть запрос на прозрачность использования ИИ

Для 71% опрошенных важно знать, использовался ли ИИ при создании интеллектуального или творческого продукта. Для 22% это не важно, 7% затрудняются ответить. Среди пользователей ИИ информацию о его участии считают важной 67%, среди непользователей — 75%.

Пользоваться образовательными и креативными продуктами на базе ИИ готовы не все

На вопрос «Готовы ли вы пользоваться креативными продуктами, если они были полностью или преимущественно созданы с использованием нейросети (книга, музыка, изображение и т. д.)?» только 31% ответили утвердительно, 58% — не готовы.

На аналогичный вопрос касательно образовательных продуктов (курсов, методик, учебников) респонденты отреагировали еще более сдержанно: 22% готовы такими продуктами пользоваться, а 63% — нет.

Причем наиболее негативно относятся к образовательным и креативным продуктам респонденты «студенческого» возраста (группа 18-25 лет), т.е. потенциальные учащиеся.

В этой возрастной группе пользоваться образовательными продуктами на базе ИИ совершенно не готовы 39% респондентов, скорее не готовы 28%, а готовы — только 17%.

Креативными продуктами на базе ИИ совершенно не готовы пользоваться 32% молодых, скорее не готовы пользоваться 25,5% и скорее готовы пользоваться 26% и 5% полностью готовы.

«Люди не спешат доверять собственное образование нейросетям: одно дело — получить в ИИ быструю подсказку, и совсем другое — потратить деньги и время на знания, которые должны стать основой профессии или началом научной карьеры. В их качестве человек хочет быть уверенным. Мне кажется, это важный сигнал для всех, кто занят в образовательных и научно-популярных проектах. Людям нужна достоверная информация и уверенность в том, что полученным знаниям можно доверять», — сказал Никита Шульгин, главный редактор «Наука Mail».

Использование ИИ не делает продукт более ценным в глазах человека

Несмотря на то, что каждый второй россиянин регулярно использует ИИ, а 74% готовы при помощи нейросетей развивать собственные навыки, ценности к таким образовательным или креативным продуктам ИИ не добавляет. Подавляющее большинство россиян не готовы платить за образовательные или креативные продукты, если они были полностью или преимущественно созданы с использованием нейросети — так ответили 79% и 78% соответственно.

«Нейросети очень эффективно тиражируют знания, воспроизводят или создают новые комбинации. Однако пока они не могут критически или нестандартно «мыслить». Способность ставить проблему, искать ответы на вопрос «зачем» и оценивать решения с точки зрения человеческой этики по-прежнему остаются прерогативой человеческого ума», — сказала Наталия Турунова, исполнительный директор Magram MR.

Это подтверждается и исследовательской работой ИРКИ НИУ ВШЭ.

«Ежегодно в Институте развития креативных индустрий проводятся исследования, направленные на выявление и осмысление трендов, видение будущих изменений в креативных индустриях. Изучение потребительских трендов показало, что «заказчик» требует быстрого доступа к решениям, но при этом не готов жертвовать качеством ради экономии средств или времени. Он стремится к индивидуальности даже вопреки модным веяниям. Все больше ценится живое общение, искренность, осмысленность, авторство, возможность создать что-то свое. ИИ-автоматизм зачастую удешевляет продукт в глазах пользователя», — сказала Ольга Вапнярская, заместитель директора ИРКИ НИУ ВШЭ.