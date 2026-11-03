«Росэл» расширяет производство пьезокварцевых компонентов для вычислительной техники

Холдинг «Росэл» расширяет производство пьезокварцевых компонентов – резонаторов и генераторов. Изделия используются в автомобильных системах, вычислительной технике, телекоммуникационном оборудовании и других цифровых устройствах. Реализация проекта поможет ускорить импортозамещение зарубежных аналогов и снизить себестоимость отечественных изделий. Об этом CNews сообщили представители «Росэл».

Кварцевые резонаторы и генераторы обеспечивают стабильность частоты электрических сигналов и синхронную работу электронных схем. Они необходимы для согласованного взаимодействия процессоров, модулей связи и других узлов цифровой аппаратуры. От точности этих компонентов зависят надежность передачи и обработки данных, а также устойчивость работы электронных устройств.

В автомобильной промышленности такие изделия используются в электронных блоках управления двигателем и бортовыми системами, навигационных и мультимедийных комплексах. В вычислительной технике они обеспечивают синхронизацию процессоров, сетевых интерфейсов и других цифровых узлов. Кварцевые компоненты также востребованы в радиостанциях, маршрутизаторах, оборудовании передачи данных, навигационных приемниках ГЛОНАСС/GPS и промышленных системах автоматизированного управления.

Расширение производственных мощностей ведется в рамках инвестиционного проекта. Предприятие холдинга «Росэл» увеличивает объемы выпуска резонаторов и генераторов в миниатюрных корпусах размером 5,0 × 3,2 мм, 3,2 × 2,5 мм, 2,5 × 2,0 мм – наиболее востребованных типоразмерах. Изделия предназначены для поверхностного монтажа непосредственно на печатные платы. Такое исполнение позволяет устанавливать компоненты на автоматизированных сборочных линиях и использовать их в компактной электронной аппаратуре.

«Российским производителям электроники необходимы не только технически совершенные компоненты, но и возможность приобретать их в больших объемах по конкурентоспособной цене. Именно эту задачу решает наш инвестиционный проект по масштабированию производства. Мы расширяем мощности для выпуска наиболее востребованных кварцевых изделий, которые уже используются в современной цифровой технике. Локализация и увеличение объемов позволят сократить издержки и снизить зависимость предприятий от зарубежных поставщиков и международной логистики», – отметили в «Росэл».

«Росэл» уже обладает компетенциями по выпуску различных типов кварцевых резонаторов, тактовых и термокомпенсированных генераторов. Текущий этап развития холдинга ориентирован на масштабирование компонентов для массового гражданского рынка. Увеличение объемов действующего производства позволит снизить удельные производственные затраты и повысить конкурентоспособность российской продукции.